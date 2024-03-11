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11 марта 2024, 03:35 | Обновлено 11 марта 2024, 03:53
107
0

Определены финалисты Кубка лиги ОАЭ. Экс-команда Реброва выиграла пенальти

В решающем матче Аль-Айн сыграет против команды Аль-Вахда

11 марта 2024, 03:35 | Обновлено 11 марта 2024, 03:53
107
0
Определены финалисты Кубка лиги ОАЭ. Экс-команда Реброва выиграла пенальти
ФК Аль-Айн

По итогам вторых полуфиналов определены финалисты Кубка лиги ОАЭ.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и вингера Андрея Ярмоленко, по пенальти прошла клуб Иттихад Кальба.

В решающем матче Аль-Айн сыграет против команды Аль-Вахда.

Кубок лиги ОАЭ

1/2 финала. Ответные матчи

07.03. 15:35. Аль-Айн – Иттихад Кальба – 0:2, пен. 2:0 (первый матч – 0:2)

07.03. 18:15. Аль-Вахда – Аль-Васл – 4:0 (первый матч – 1:2)

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Кубок лиги ОАЭ по футболу Аль-Айн Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Васл Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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