Другие новости11 марта 2024, 03:35 | Обновлено 11 марта 2024, 03:53
107
0
Определены финалисты Кубка лиги ОАЭ. Экс-команда Реброва выиграла пенальти
В решающем матче Аль-Айн сыграет против команды Аль-Вахда
11 марта 2024, 03:35 | Обновлено 11 марта 2024, 03:53
107
0
По итогам вторых полуфиналов определены финалисты Кубка лиги ОАЭ.
Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и вингера Андрея Ярмоленко, по пенальти прошла клуб Иттихад Кальба.
В решающем матче Аль-Айн сыграет против команды Аль-Вахда.
Кубок лиги ОАЭ
1/2 финала. Ответные матчи
07.03. 15:35. Аль-Айн – Иттихад Кальба – 0:2, пен. 2:0 (первый матч – 0:2)
07.03. 18:15. Аль-Вахда – Аль-Васл – 4:0 (первый матч – 1:2)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 марта 2024, 07:40 2
В организации IFAB приняли несколько интересных решений
Футбол | 10 марта 2024, 19:47 33
Команды забили по голу друг другу в очень ярком центральном матче тура
Футбол | 11.03.2024, 01:20
Футбол | 10.03.2024, 08:41
Бокс | 10.03.2024, 13:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2024, 01:15 6
09.03.2024, 05:35 1
Футбол
09.03.2024, 16:24 2
09.03.2024, 08:13
09.03.2024, 06:58 19
09.03.2024, 14:53 7
10.03.2024, 11:27 6