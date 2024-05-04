Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома победил «Лорьян» (2:0).

Для хозяев голы во втором тайме забили Элье Ваи и Давид Кошта.

«Ланс» набрал 49 очков и занимает 6-е место, ведя борьбу за выход в еврокубки. У «Лорьяна» – 26 очков и 17-я позиция.

Лига 1. 32-й тур, 3 мая

Ланс – Лорьян – 2:0

Голы: Элье Ваи, 57, Давид Кошта, 81

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