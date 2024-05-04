Франция04 мая 2024, 02:55 | Обновлено 04 мая 2024, 03:22
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Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1
Для хозяев голы во втором тайме забили Элье Ваи и Давид Кошта
04 мая 2024, 02:55 | Обновлено 04 мая 2024, 03:22
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В матче 32-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома победил «Лорьян» (2:0).
Для хозяев голы во втором тайме забили Элье Ваи и Давид Кошта.
«Ланс» набрал 49 очков и занимает 6-е место, ведя борьбу за выход в еврокубки. У «Лорьяна» – 26 очков и 17-я позиция.
Лига 1. 32-й тур, 3 мая
Ланс – Лорьян – 2:0
Голы: Элье Ваи, 57, Давид Кошта, 81
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58 - 41
|58
|3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|8
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|9
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41 - 44
|40
|11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|13
|Страсбург
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|16
|Мец
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18
|Клермон
|31
|5
|10
|16
|25 - 50
|25
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Перейра да Кошта (Ланс).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
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