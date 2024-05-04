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  4. Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1
Чемпионат Франции
Ланс
03.05.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лорьян
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Франция
04 мая 2024, 02:55 | Обновлено 04 мая 2024, 03:22
22
0

Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1

Для хозяев голы во втором тайме забили Элье Ваи и Давид Кошта

04 мая 2024, 02:55 | Обновлено 04 мая 2024, 03:22
22
0
Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Кошта (слева)

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома победил «Лорьян» (2:0).

Для хозяев голы во втором тайме забили Элье Ваи и Давид Кошта.

«Ланс» набрал 49 очков и занимает 6-е место, ведя борьбу за выход в еврокубки. У «Лорьяна» – 26 очков и 17-я позиция.

Лига 1. 32-й тур, 3 мая

Ланс – Лорьян – 2:0

Голы: Элье Ваи, 57, Давид Кошта, 81

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 31 20 10 1 76 - 29 70
2 Монако 31 17 7 7 58 - 41 58
3 Брест 31 16 8 7 49 - 33 56
4 Лилль 31 15 10 6 45 - 27 55
5 Ницца 31 14 9 8 36 - 25 51
6 Ланс 32 14 7 11 42 - 34 49
7 Марсель 31 11 11 9 47 - 38 44
8 Лион 31 13 5 13 42 - 51 44
9 Ренн 31 11 9 11 48 - 41 42
10 Монпелье 32 10 11 11 41 - 44 40
11 Тулуза 32 10 10 12 39 - 42 40
12 Реймс 31 11 7 13 38 - 45 40
13 Страсбург 31 9 9 13 34 - 44 36
14 Нант 31 9 5 17 29 - 49 32
15 Гавр 31 6 11 14 30 - 41 29
16 Мец 31 8 5 18 32 - 51 29
17 Лорьян 32 6 8 18 37 - 63 26
18 Клермон 31 5 10 16 25 - 50 25
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Перейра да Кошта (Ланс).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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