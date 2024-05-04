ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Борнмут

1.24 – 7.50 – 12.90

16:30 Штутгарт – Бавария

2.26 – 4.09 – 3.04



17:15 Реал Мадрид – Кадис

1.40 – 5.26 – 9.15

19:30 Жирона – Барселона

2.78 – 3.93 – 2.50

19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

1.12 – 12.10 – 26.00