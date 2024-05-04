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04 мая 2024, 03:47 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

Важные события во всех видах спорта

04 мая 2024, 03:47 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Борнмут

Favbet 1.24 – 7.50 – 12.90

16:30 Штутгарт – Бавария

Favbet 2.26 – 4.09 – 3.04

17:15 Реал Мадрид – Кадис

Favbet 1.40 – 5.26 – 9.15

19:30 Жирона – Барселона

Favbet 2.78 – 3.93 – 2.50

19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

Favbet 1.12 – 12.10 – 26.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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