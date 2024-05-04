Другие новости04 мая 2024, 03:47 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Важные события во всех видах спорта
04 мая 2024, 03:47 |
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В субботу, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Арсенал – Борнмут
16:30 Штутгарт – Бавария
2.26 – 4.09 – 3.04
17:15 Реал Мадрид – Кадис
19:30 Жирона – Барселона
19:30 Манчестер Сити – Вулверхэмптон
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