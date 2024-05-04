В Бундеслиге РБ Лейпциг не удержал победу над Хоффенхаймом

В матче 32-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1.

У гостей гол в первом тайме забил Беньямин Шешко. Хавбек «Лейпцига» Хави Симонс был удален в середине второго тайма за два предупреждения. Для хозяев поля на 90-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич.

РБ Лейпциг набрал 63 очка и занимает 4-е место, гарантировав себе место в Лиге чемпионов. «Хоффенхайм» (40 очков) находится на 7-й позиции и ведет борьбу за еврокубки.

Бундеслига. 32-й тур, 3 мая

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Крамарич, 90 – Шешко, 38

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