В Бундеслиге РБ Лейпциг не удержал победу над Хоффенхаймом
Для хозяев поля на 90-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич
В матче 32-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1.
У гостей гол в первом тайме забил Беньямин Шешко. Хавбек «Лейпцига» Хави Симонс был удален в середине второго тайма за два предупреждения. Для хозяев поля на 90-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич.
РБ Лейпциг набрал 63 очка и занимает 4-е место, гарантировав себе место в Лиге чемпионов. «Хоффенхайм» (40 очков) находится на 7-й позиции и ведет борьбу за еврокубки.
Бундеслига. 32-й тур, 3 мая
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:1
Голы: Крамарич, 90 – Шешко, 38
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