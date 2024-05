Матч между Труа и Валансьеном во Франции завершен досрочно. Что случилось?

Матч 36-го тура Лиги 2 чемпионата Франции между командами «Труа» и «Валансьен» был завершен досрочно.

В конце встречи при счете 1:1 фанаты хозяев поля закидали поле пиротехникой, выражая свое недовольство игрой и результатами команды.

Игроки «Труа» начали бросать петарды обратно на трибуну, и беспорядки усилились. Судьи приняли решение завершить встречу досрочно на 90-й минуте.

«Труа» набрал 37 очков и занимает 17-е место, в зоне вылета. «Валансьен» идет на последней позиции (23 балла) и досрочно вылетел в третий дивизион.

Чемпионат Франции. Лига 2. 3 мая

Труа – Валансьенн – 1:1 (матч прерван на 90-й минуте из-за беспорядков)

Голы: Элизор, 9 – Венема, 60

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx