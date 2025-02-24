Ницца победила Монпелье и ворвалась в тройку лидеров

23 февраля в Лиге 1 были сыграны матчи 23-го тура.

«Ницца» дома принимала «Монпелье». Хозяева поля очень активно начали игру, и на 30-й минуте усилиями Жонатана Клосса открыли счет. Во втором тайме хозяева забили еще один гол. Автором гола стал Хишам Будауи.

Хозяева могли громить соперника, но дальнейшая результативность «Ницы» оставляла желать лучшего.

«Нант» в большинстве победил «Ланс» со счетом 3:1. В первом тайме хозяева забили один мяч в ворота соперника, а во втором довели результат до уверенной победы. «Ланс» получил удаление на 70-й минуте.

«Гавр» на своем поле разгромно проиграл «Тулузе» со счетом 1:4. Хозяевам поля удавалось сдерживать соперника до 56-й минуты матча.

«Страсбург» и «Брест» сильнейшего не выявили и завершили игру нулевой ничьей.

Лига 1. 23-й тур. 23 февраля

Ницца – Монпелье – 2:0

Голы: Клосс, 30, Будауи, 65

Нант – Ланс – 3:1

Голы: Леру, 36, Саймон, 60, Элия, 90+5, – Эль Айнауи, 65

Удаление: Нзола, 70

Гавр – Тулуза – 1:4

Голы: Сумаре, 51, – Абухзаль, 9, Сьерро, 56 (пенальти), Деннум, 64, Магри, 78

Удаление: Мванга, 59

Страсбург – Брест – 0:0