«Это дерьмовый чемпионат». Президент Марселя разнес Лигу 1 Франции

Президент «Марселя» Пабло Лонгория раскритиковал организаторов французской Лиги 1, а также обвинил судей в заговоре против его команды и дал понять, что готов вывести клуб из чемпионата, если получит приглашение стать участником Европейской Суперлиги.

Бурную реакцию Лонгории спровоцировало вчерашнее поражение команды Роберто Де Дзерби в матче против «Осера» (0:3), в котором провансальцы с 63-й минуты играли в меньшинстве.

«За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного. Все это было подстроено с момента получения желтой карточки Балерди [в матче с «Анже», который состоялся еще 9 февраля]. Это настоящая коррупция. Это дерьмовый чемпионат. Если у «Олимпика» из Марселя будет предложение от Суперлиги, мы уйдем прямо сейчас», – заявил Лонгория.

Отметим, чтоФранцузский союз судей (SAFE) уже выступил с резким заявлением в адрес Лонгории: «Мы не можем принять эти обвинения. Мы решили передать дело в Национальный комитет по этике и подать иск о клевете».

«Марсель» ведет борьбу за чемпионство с ПСЖ, но после вчерашнего поражения разрыв между оппонентами рискует вырасти с нынешних 10 очков еще больше, если сегодня вечером парижане наберут очки в своем противостоянии с «Лионом».