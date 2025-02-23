«Это дерьмовый чемпионат». Президент Марселя разнес Лигу 1 Франции
Пабло Лонгория оказался крайне расстроен поражением от «Осера»
Президент «Марселя» Пабло Лонгория раскритиковал организаторов французской Лиги 1, а также обвинил судей в заговоре против его команды и дал понять, что готов вывести клуб из чемпионата, если получит приглашение стать участником Европейской Суперлиги.
Бурную реакцию Лонгории спровоцировало вчерашнее поражение команды Роберто Де Дзерби в матче против «Осера» (0:3), в котором провансальцы с 63-й минуты играли в меньшинстве.
«За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного. Все это было подстроено с момента получения желтой карточки Балерди [в матче с «Анже», который состоялся еще 9 февраля]. Это настоящая коррупция. Это дерьмовый чемпионат. Если у «Олимпика» из Марселя будет предложение от Суперлиги, мы уйдем прямо сейчас», – заявил Лонгория.
Отметим, чтоФранцузский союз судей (SAFE) уже выступил с резким заявлением в адрес Лонгории: «Мы не можем принять эти обвинения. Мы решили передать дело в Национальный комитет по этике и подать иск о клевете».
«Марсель» ведет борьбу за чемпионство с ПСЖ, но после вчерашнего поражения разрыв между оппонентами рискует вырасти с нынешних 10 очков еще больше, если сегодня вечером парижане наберут очки в своем противостоянии с «Лионом».
🔵⚪️ Pablo Longoria risquerait gros après ses propos d’hier soir #TeamOM— BAWOAWA (@BAWOAWWA) February 23, 2025
Synd des arbitres, Comité National d'Ethique, Commission de discipline…
🗒️ Intégrer L’UEFA et la FIFA, se refaire un carnet d’adresses et se trouver une porte de sortie héroïque pic.twitter.com/b0bVQS2r72
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