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Франция
23 февраля 2025, 21:58 |
962
3

«Это дерьмовый чемпионат». Президент Марселя разнес Лигу 1 Франции

Пабло Лонгория оказался крайне расстроен поражением от «Осера»

23 февраля 2025, 21:58 |
962
3
«Это дерьмовый чемпионат». Президент Марселя разнес Лигу 1 Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Лонгория

Президент «Марселя» Пабло Лонгория раскритиковал организаторов французской Лиги 1, а также обвинил судей в заговоре против его команды и дал понять, что готов вывести клуб из чемпионата, если получит приглашение стать участником Европейской Суперлиги.

Бурную реакцию Лонгории спровоцировало вчерашнее поражение команды Роберто Де Дзерби в матче против «Осера» (0:3), в котором провансальцы с 63-й минуты играли в меньшинстве.

«За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного. Все это было подстроено с момента получения желтой карточки Балерди [в матче с «Анже», который состоялся еще 9 февраля]. Это настоящая коррупция. Это дерьмовый чемпионат. Если у «Олимпика» из Марселя будет предложение от Суперлиги, мы уйдем прямо сейчас», – заявил Лонгория.

Отметим, чтоФранцузский союз судей (SAFE) уже выступил с резким заявлением в адрес Лонгории: «Мы не можем принять эти обвинения. Мы решили передать дело в Национальный комитет по этике и подать иск о клевете».

«Марсель» ведет борьбу за чемпионство с ПСЖ, но после вчерашнего поражения разрыв между оппонентами рискует вырасти с нынешних 10 очков еще больше, если сегодня вечером парижане наберут очки в своем противостоянии с «Лионом».

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Пабло Лонгория Марсель чемпионат Франции по футболу Европейская Суперлига Осер судьи (арбитры)
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Remark
О! Заговорив, як Отсосіті.
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Falko
Людина, принаймні, не у ВІП-ложі футбол дивилася, серед народу )
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0
Saar
Ха, ну мля, Реал "збирається знятись" з Ла Ліги в Серію А чи Бундес Лігу, а цей - в неіснуючу Суперлігу
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0
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