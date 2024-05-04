ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца
Коуч «Шахтера» рассказал о победе над одесской командой
Главный тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о победе над Черноморцем (4:1).
Коуч похвалил бразильца Марлона Гомеса за хет-трик, а также отметил удачные замены.
Футболисты «Шахтера» готовятся ко второму в течение этой недели поединку с «Черноморцем», который пройдет в ближайшее воскресенье.
Матч 27-го тура УПЛ Шахтер – Черноморец состоится 5 мая на киевском стадионе Левый берег, начало – в 18:00.
ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца
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