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  4. ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 04:17 | Обновлено 04 мая 2024, 04:37
15
0

ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца

Коуч «Шахтера» рассказал о победе над одесской командой

04 мая 2024, 04:17 | Обновлено 04 мая 2024, 04:37
15
0
ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о победе над Черноморцем (4:1).

Коуч похвалил бразильца Марлона Гомеса за хет-трик, а также отметил удачные замены.

Футболисты «Шахтера» готовятся ко второму в течение этой недели поединку с «Черноморцем», который пройдет в ближайшее воскресенье.

Матч 27-го тура УПЛ Шахтер – Черноморец состоится 5 мая на киевском стадионе Левый берег, начало – в 18:00.

ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер Марино Пушич Марлон Гомес хет-трик
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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