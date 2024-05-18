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  4. Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн
Англия
18 мая 2024, 11:04 | Обновлено 18 мая 2024, 11:15
563
1

Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн

Лондонский клуб нацелился на Артема Довбика

18 мая 2024, 11:04 | Обновлено 18 мая 2024, 11:15
563
1
Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Сообщается, что лондонский «Тоттенхэм» попытается приобрести украинского форварда в следующее трансферное окно. Клаусула Довбика составляет 34 миллиона фунтов стерлингов и «шпоры» готовы предложить эту сумму «Жироне».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» в трансфере Георгий Судакова за 60 млн евро.

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Артем Довбик Жирона трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Тоттенхэм
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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expik2ua
Когда-нибудь тут научатся грамотности.
Что значит следующим летом? следующее будет в 2025 году. Может ближайшим летом? или хоть в ближайшее ТО !?
ох и писаки. за то банить без причины и в крысу это да, на изи)
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