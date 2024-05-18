Не только Судаков. Тоттенхэм хочет купить звезду сборной Украины за £34 млн

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Сообщается, что лондонский «Тоттенхэм» попытается приобрести украинского форварда в следующее трансферное окно. Клаусула Довбика составляет 34 миллиона фунтов стерлингов и «шпоры» готовы предложить эту сумму «Жироне».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» в трансфере Георгий Судакова за 60 млн евро.