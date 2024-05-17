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  4. Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2024, 19:15 |
617
0

Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Риме

17 мая 2024, 19:15 |
617
0
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

18 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче за титул полька сыграет с с Ариной Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ига лидирует со счетом 7-3 в очных матчах и выиграла 2 последние встречи.

Полька может взять третий титул в Риме, ее соперница впервые вышла в финал на этом турнире.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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