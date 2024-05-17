Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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18 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче за титул полька сыграет с с Ариной Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.
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Ига лидирует со счетом 7-3 в очных матчах и выиграла 2 последние встречи.
Полька может взять третий титул в Риме, ее соперница впервые вышла в финал на этом турнире.
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