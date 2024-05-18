Фьюри устроил стычку, Ювентус уволил Аллегри, под Хави зашаталось кресло

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 мая.

1A. Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов

Организаторы грубо ошиблись на 10 фунтов, объявляя вес Усика

1B. Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно

Вес Усика случайно объявили на 10 фунтов большим, чем на самом деле

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус уволил главного тренера

Массимилиано Аллегри покинул клуб из Турина

2B. Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен

«Барселона» уже в ближайшее время может остаться без тренера

3A. Кто сыграет на Уэмбли? Определена финальная пара плей-офф за выход в АПЛ

В решающем поединке 26 мая в Лондоне встретятся Лидс и Саутгемптон

3B. Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A

Команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций

3C. С ассистом Роналду. Аль-Наср упустил победу над Аль-Хилялем на 90+10 мин

Александар Митрович с пенальти сравнял счет в компенсированное время

4A. Признание Ла Лиги. Довбик вошел в команду сезона чемпионата Испании

Ла Лига выбрала 15 лучших игроков сезона 2023/24

4B. Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»

Наставник сборной вспомнил про тяжелый разговор в перерыве игры с Македонией

5B. Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

Украинцем интересуются «Милан», «Наполи» и «Боруссия» Дортмунд

5B. Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь готов продлить контракт с «Реалом»

6A. Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024

Командой Les Bleus руководит знаменитый Дидье Дешам

6B. Сборная Нидерландов объявила предварительную заявку на Евро-2024

В ней присутствуют имена 30 футболистов

7A. ЧМ по хоккею. Битва аутсайдеров Великобритании и Дании, 8 шайб Германии

Сборная Великобритании остается без набранных пунктов

7B. ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Австрию, 4 шайбы сборной США

Состоялись еще два матча на чемпионате мира по хоккею

8A. Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете

Илья проводит лучший турнир в 2024 году

8B. Стала известна финальная пара на грунтовом Мастерсе в Риме

Николас Харри одолел Томми Пола и поборется за титул с Александром Зверевым

8C. C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме

Ига поборется с Ариной Соболенко, которая в 1/2 финала одолела Даниэль Коллинс

9A. Чухаджян по очкам победил британца Скарфа и получил право на титульный бой

Украинский боксер единогласным решением выиграл в немецком Гамбурге

9B. Беринчик поздно выходит на Наваррете. Но шоу Денис подарит точно

Если бы этот титульный бой лет на пять раньше

9C. ВИДЕО. Беринчик и Наваррете провели взвешивание и дуэль взглядов

Боксеры разыграют вакантный титул чемпиона мира WBO в легком весе

10A. 5 лучших поединков в карьере Александра Усика

Топовые выступления украинского боксера

10B. 5 лучших поединков в карьере Тайсона Фьюри

Топовые выступления британского чемпиона

10C. 3 худших поединка в карьерах Усика и Фьюри

Были и неудачные бои в истории