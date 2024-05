Стала известна финальная пара на грунтовом Мастерсе в Риме

Чилийский теннисист Николас Харри (АТР 24) вышел в финал грунтового турнира АТР 1000 в Риме (Италия).

В полуфинале престижных соревнований в столице Италии чилиец в трех сетах справился с Томми Полом (США, ATP 16) за 2 часа и 47 минут.

АТР 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Николас Харри (Чили) [21] – Томми Пол (США) [14] – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3

Это была четвертая встреча соперников. Харри сравнял счет, выиграв второй очный поединок.

В финале Мастерса Николас сыграет против Александра Зверева. Представитель Германии в своем полуфинальном противостоянии выиграл у Алехандро Табило со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Харри впервые в карьере вышел в финал на уровне Мастерса. Для Николаса это будет 7-й поединок за титул в карьере и второй в 2024 году.

