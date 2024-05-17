Определен первый финалист грунтового Мастерса в Риме

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) проходят матчи 1/2 финала.

В первом поединке игрового дня Алехандро Табило из Чили (№32 ATP) проиграл немцу Александру Звереву (№5 ATP).

Рим. 1/2 финала

Алехандро Табило (Чили) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:7(4), 2:6

Табило впервые в карьере играл на стадии 1/2 финала на турнире подобной категории. Ранее чилиец остановил Новака Джоковича и Карена Хачанова.

Это была первая встреча теннисистов. Зверев в третий раз пробился в финал Мастерса в Риме, он побеждал в столице Италии в 2017-м.

В матче за титул немец сразится с Николасом Харри (№24 ATP) или Томми Полом (№16 ATP).