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ATP
17 мая 2024, 19:07 | Обновлено 17 мая 2024, 19:16
144
0

Определен первый финалист грунтового Мастерса в Риме

Александр Зверев одержал волевую победу над Алехандро Табило

17 мая 2024, 19:07 | Обновлено 17 мая 2024, 19:16
144
0
Определен первый финалист грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) проходят матчи 1/2 финала.

В первом поединке игрового дня Алехандро Табило из Чили (№32 ATP) проиграл немцу Александру Звереву (№5 ATP).

Рим. 1/2 финала
Алехандро Табило (Чили) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:7(4), 2:6

Табило впервые в карьере играл на стадии 1/2 финала на турнире подобной категории. Ранее чилиец остановил Новака Джоковича и Карена Хачанова.

Это была первая встреча теннисистов. Зверев в третий раз пробился в финал Мастерса в Риме, он побеждал в столице Италии в 2017-м.

В матче за титул немец сразится с Николасом Харри (№24 ATP) или Томми Полом (№16 ATP).

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ATP Рим Александр Зверев Алехандро Табило
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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