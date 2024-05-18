Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A
Команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций
В матче 37-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» сыграли в результативную ничью (2:2).
У фиалок голы забили Кристиано Бираги и М'Бала Нзола, а за «Наполи» отличились Амир Ррахмани (8) и Хвича Кварацхелия (57).
Обе команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций от Италии.
«Фиорентина» идет на 8-й позиции (54 очка), а «Наполи» – на 9-м месте (52 пункта).
Кроме того, «Фиорентина» может пробиться даже в Лигу Европы 2024/25, если выиграет финал Лиги конференций 2023/24 у греческого «Олимпиакоса».
В последнем туре «Фиорентина» сыграет в гостях с «Аталантой», а «Наполи» будет принимать «Лечче» (26 мая).
Серия A. 37-й тур, 17 мая
Фиорентина – Наполи – 2:2
Голы: Бираги, 40, Нзола, 42 – Ррахмани, 8, Кварацхелия, 57.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63 - 44
|60
|7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14
|Эллас Верона
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35 - 52
|33
|16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
События матча
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