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Чемпионат Италии
Фиорентина
17.05.2024 21:45 – FT 2 : 2
Наполи
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Италия
18 мая 2024, 00:43 | Обновлено 18 мая 2024, 00:50
98
0

Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A

Команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций

18 мая 2024, 00:43 | Обновлено 18 мая 2024, 00:50
98
0
Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» сыграли в результативную ничью (2:2).

У фиалок голы забили Кристиано Бираги и М'Бала Нзола, а за «Наполи» отличились Амир Ррахмани (8) и Хвича Кварацхелия (57).

Обе команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций от Италии.

«Фиорентина» идет на 8-й позиции (54 очка), а «Наполи» – на 9-м месте (52 пункта).

Кроме того, «Фиорентина» может пробиться даже в Лигу Европы 2024/25, если выиграет финал Лиги конференций 2023/24 у греческого «Олимпиакоса».

В последнем туре «Фиорентина» сыграет в гостях с «Аталантой», а «Наполи» будет принимать «Лечче» (26 мая).

Серия A. 37-й тур, 17 мая

Фиорентина – Наполи – 2:2

Голы: Бираги, 40, Нзола, 42 – Ррахмани, 8, Кварацхелия, 57.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 29 5 2 86 - 19 92
2 Милан 36 22 8 6 72 - 43 74
3 Болонья 36 18 13 5 51 - 27 67
4 Ювентус 36 18 13 5 49 - 28 67
5 Аталанта 35 19 6 10 65 - 39 63
6 Рома 36 17 9 10 63 - 44 60
7 Лацио 36 18 5 13 47 - 37 59
8 Фиорентина 36 15 9 12 55 - 42 54
9 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52
10 Торино 36 12 14 10 33 - 32 50
11 Дженоа 36 11 13 12 43 - 44 46
12 Монца 36 11 12 13 39 - 48 45
13 Лечче 36 8 13 15 32 - 52 37
14 Эллас Верона 36 8 10 18 34 - 48 34
15 Удинезе 36 5 18 13 35 - 52 33
16 Кальяри 36 7 12 17 38 - 65 33
17 Фрозиноне 36 7 11 18 43 - 68 32
18 Эмполи 36 8 8 20 26 - 52 32
19 Сассуоло 36 7 8 21 42 - 72 29
20 Салернитана 36 2 10 24 28 - 76 16
Полная таблица

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Фиорентина).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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