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Чемпионат Италии
Фиорентина
17.05.2024 21:45 – FT 2 : 2
Наполи
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Италия
18 мая 2024, 03:17 | Обновлено 18 мая 2024, 03:45
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Фиорентина – Наполи – 2:2. Суперголы Бираги и Хвичи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Серии А

18 мая 2024, 03:17 | Обновлено 18 мая 2024, 03:45
102
0
Фиорентина – Наполи – 2:2. Суперголы Бираги и Хвичи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

В матче 37-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» сыграли в результативную ничью (2:2).

У фиалок голы забили Кристиано Бираги и М'Бала Нзола, а за «Наполи» отличились Амир Ррахмани и Хвича Кварацхелия.

При этом Бираги и Хвича забили очень красивые голы со штрафных ударов.

Обе команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций от Италии.

«Фиорентина» идет на 8-й позиции (54 очка), а «Наполи» – на 9-м месте (52 пункта).

Серия A. 37-й тур, 17 мая

Фиорентина – Наполи – 2:2

Голы: Бираги, 40, Нзола, 42 – Ррахмани, 8, Кварацхелия, 57.

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Фиорентина).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
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Фиорентина Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Кристиано Бираги видео голов и обзор М’Бала Нзола Хвича Кварацхелия Амир Ррахмани
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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