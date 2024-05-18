Фиорентина – Наполи – 2:2. Суперголы Бираги и Хвичи. Видео голов и обзор
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В матче 37-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» сыграли в результативную ничью (2:2).
У фиалок голы забили Кристиано Бираги и М'Бала Нзола, а за «Наполи» отличились Амир Ррахмани и Хвича Кварацхелия.
При этом Бираги и Хвича забили очень красивые голы со штрафных ударов.
Обе команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций от Италии.
«Фиорентина» идет на 8-й позиции (54 очка), а «Наполи» – на 9-м месте (52 пункта).
Серия A. 37-й тур, 17 мая
Фиорентина – Наполи – 2:2
Голы: Бираги, 40, Нзола, 42 – Ррахмани, 8, Кварацхелия, 57.
Видео голов и обзор матча
События матча
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