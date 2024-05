C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме

15-я ракетка мира Даниэль Коллинс (США) не сумела пробиться в финал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В полуфинале американка в двух сетах уступила 2-й сеяной Арине Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Даниэль Коллинс (США) [13] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 2:6

Это была 6-я встреча соперниц. Коллинс пока не выигрывала.

В финале престижных соревнований в столице Италии Соболенко выйдет на корт против Иги Свентек. Полька в полуфинальном противостоянии разобралась с Коко Гофф со счетом 6:4, 6:3.

4 мая Свентек и Соболенко уже играли между собой в финале тысячника в Мадриде. Тогда победу в трех партиях вырвала Ига.

Коллинс с 20 марта 2024 года провела 21 матч, из которых выиграла 19. Оба поражения – от Соболенко.

