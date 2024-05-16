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  4. Свёнтек в десятый раз обыграла Гофф и вышла в финал турнира в Риме
WTA
16 мая 2024, 19:04 | Обновлено 16 мая 2024, 19:15
1077
0

Свёнтек в десятый раз обыграла Гофф и вышла в финал турнира в Риме

Ига одолела 20-летнюю американку в двух сетах

16 мая 2024, 19:04 | Обновлено 16 мая 2024, 19:15
1077
0
Свёнтек в десятый раз обыграла Гофф и вышла в финал турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победныу серию выступлений на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/2 финала полька одолела Коко Гофф из США (№3 WTA).

Рим. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:4, 6:3

Это была 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 10 из 11 поединков.

В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

Ига выигрывала Открытый чемпионат Италии в 2021-м и 2022-м. В этом году у нее 13 побед в 14 матчах на грунте.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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