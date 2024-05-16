Свёнтек в десятый раз обыграла Гофф и вышла в финал турнира в Риме
Ига одолела 20-летнюю американку в двух сетах
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победныу серию выступлений на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/2 финала полька одолела Коко Гофф из США (№3 WTA).
Рим. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:4, 6:3
Это была 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 10 из 11 поединков.
В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).
Ига выигрывала Открытый чемпионат Италии в 2021-м и 2022-м. В этом году у нее 13 побед в 14 матчах на грунте.
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