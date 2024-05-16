Свёнтек в десятый раз обыграла Гофф и вышла в финал турнира в Риме

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила победныу серию выступлений на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/2 финала полька одолела Коко Гофф из США (№3 WTA).

Рим. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:4, 6:3

Это была 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 10 из 11 поединков.

В следующем раунде Свёнтек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

Ига выигрывала Открытый чемпионат Италии в 2021-м и 2022-м. В этом году у нее 13 побед в 14 матчах на грунте.