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Англия
17 мая 2024, 23:59 | Обновлено 18 мая 2024, 00:14
399
0

Кто сыграет на Уэмбли? Определена финальная пара плей-офф за выход в АПЛ

В решающем поединке 26 мая в Лондоне встретятся Лидс и Саутгемптон

17 мая 2024, 23:59 | Обновлено 18 мая 2024, 00:14
399
0
Кто сыграет на Уэмбли? Определена финальная пара плей-офф за выход в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 мая определена финальная пара плей-офф Чемпионшипа, которая сыграет за выход в АПЛ.

Саутгемптон и Вест Бромвич первую игру завершили вничью (0:0), а во втором поединке Святые дома одержали победу (3:1) и вышли в финал плей-офф за путевку в АПЛ.

Днем ранее Лидс разгромил Норвич (4:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. После ничьей в первой игре (0:0) Лидс дома отгрузил 4 мяча.

Ранее повысились в классе лучшие две команды Чемпионшипа – Лестер и Ипсвич. Покидают АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Бернли и скорее всего, Лутон Таун.

Решающий матч, в котором будет разыграна 3-я путевка в АПЛ, между Лидсом и Саутгемптоном пройдет 26 мая в Лондоне на Уэмбли.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

1/2 финала. Ответные матчи

16 мая. Лидс – Норвич – 4:0 (первый матч – 0:0)

17 мая. Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Смоллбоун, 49, Армстронг, 78, 85 (пен) – Кипре, 90+6

Финал. 26 мая. Лондон. Лидс – Саутгемптон

Сетка плей-офф

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Чемпионшип Лидс Вест Бромвич Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Норвич Английская Премьер-лига видео голов и обзор переходные матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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