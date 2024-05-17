Кто сыграет на Уэмбли? Определена финальная пара плей-офф за выход в АПЛ

Вечером 17 мая определена финальная пара плей-офф Чемпионшипа, которая сыграет за выход в АПЛ.

Саутгемптон и Вест Бромвич первую игру завершили вничью (0:0), а во втором поединке Святые дома одержали победу (3:1) и вышли в финал плей-офф за путевку в АПЛ.

Днем ранее Лидс разгромил Норвич (4:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. После ничьей в первой игре (0:0) Лидс дома отгрузил 4 мяча.

Ранее повысились в классе лучшие две команды Чемпионшипа – Лестер и Ипсвич. Покидают АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Бернли и скорее всего, Лутон Таун.

Решающий матч, в котором будет разыграна 3-я путевка в АПЛ, между Лидсом и Саутгемптоном пройдет 26 мая в Лондоне на Уэмбли.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

1/2 финала. Ответные матчи

16 мая. Лидс – Норвич – 4:0 (первый матч – 0:0)

17 мая. Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Смоллбоун, 49, Армстронг, 78, 85 (пен) – Кипре, 90+6

Финал. 26 мая. Лондон. Лидс – Саутгемптон

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