За путевку в АПЛ. Лидс разгромил Норвич и вышел в финал плей-оф Чемпионшипа
Лидс отгрузил 4 мяча и ожидает соперника – Саутгемптон или Вест Бромвич
Вечером 16 мая Лидс разгромил Норвич (4:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.
После ничьей в первой игре (0:0) Лидс дома отгрузил 4 мяча и теперь ожидает соперника по финалу за путевку в АПЛ.
В другом полуфинале Саутгемптон и Вест Бромвич первую игру сыграли вничью (0:0), а второй поединок пройдет 17 мая.
Ранее повысились в классе лучшие две команды Чемпионшипа – Лестер и Ипсвич. Покидают АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Бернли и скорее всего, Лутон Таун.
Решающий матч, в котором будет разыграна 3-я путевка в АПЛ, пройдет 26 мая в Лондоне на Уэмбли.
Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ
Ответные матчи
16 мая. Лидс – Норвич – 4:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Груев, 7, Пиру, 20, Рюттер, 40, Саммервилл, 68
17 мая. Саутгемптон – Вест Бромвич (первый матч – 0:0)
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💥 YESSSSSSSSS!!! GET INNNNNN THERE!!!!! pic.twitter.com/lCverBmU39— Leeds United (@LUFC) May 16, 2024
🙌 WE’RE GOING TO WEMBLEY! pic.twitter.com/zHiZt2YO0y— Leeds United (@LUFC) May 16, 2024
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