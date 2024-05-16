За путевку в АПЛ. Лидс разгромил Норвич и вышел в финал плей-оф Чемпионшипа

Вечером 16 мая Лидс разгромил Норвич (4:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.

После ничьей в первой игре (0:0) Лидс дома отгрузил 4 мяча и теперь ожидает соперника по финалу за путевку в АПЛ.

В другом полуфинале Саутгемптон и Вест Бромвич первую игру сыграли вничью (0:0), а второй поединок пройдет 17 мая.

Ранее повысились в классе лучшие две команды Чемпионшипа – Лестер и Ипсвич. Покидают АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Бернли и скорее всего, Лутон Таун.

Решающий матч, в котором будет разыграна 3-я путевка в АПЛ, пройдет 26 мая в Лондоне на Уэмбли.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Ответные матчи

16 мая. Лидс – Норвич – 4:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Груев, 7, Пиру, 20, Рюттер, 40, Саммервилл, 68

17 мая. Саутгемптон – Вест Бромвич (первый матч – 0:0)

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