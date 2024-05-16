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Англия
16 мая 2024, 23:59 | Обновлено 17 мая 2024, 00:24
463
0

За путевку в АПЛ. Лидс разгромил Норвич и вышел в финал плей-оф Чемпионшипа

Лидс отгрузил 4 мяча и ожидает соперника – Саутгемптон или Вест Бромвич

16 мая 2024, 23:59 | Обновлено 17 мая 2024, 00:24
463
0
За путевку в АПЛ. Лидс разгромил Норвич и вышел в финал плей-оф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 мая Лидс разгромил Норвич (4:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.

После ничьей в первой игре (0:0) Лидс дома отгрузил 4 мяча и теперь ожидает соперника по финалу за путевку в АПЛ.

В другом полуфинале Саутгемптон и Вест Бромвич первую игру сыграли вничью (0:0), а второй поединок пройдет 17 мая.

Ранее повысились в классе лучшие две команды Чемпионшипа – Лестер и Ипсвич. Покидают АПЛ: Шеффилд Юнайтед, Бернли и скорее всего, Лутон Таун.

Решающий матч, в котором будет разыграна 3-я путевка в АПЛ, пройдет 26 мая в Лондоне на Уэмбли.

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Ответные матчи

16 мая. Лидс – Норвич – 4:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Груев, 7, Пиру, 20, Рюттер, 40, Саммервилл, 68

17 мая. Саутгемптон – Вест Бромвич (первый матч – 0:0)

Сетка плей-офф

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Источник: клубы АПЛ решили, что делать с VAR в новом сезоне
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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