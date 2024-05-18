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Чемпионат Украины
Кудровка
18.05.2024 12:30 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 мая 2024, 10:32 | Обновлено 18 мая 2024, 11:09
15
0

Кудровка – Карпаты-2, Кремень-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

18 мая 2024, 10:32 | Обновлено 18 мая 2024, 11:09
15
0
Кудровка – Карпаты-2, Кремень-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE

18 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 29-й тур, 18 мая

  • 12:30. Кудровка – Карпаты-2 Львов
  • 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Локомотив Киев

Турнирная таблица

12:30. Кудровка – Карпаты-2 Львов

13:00. Кремень-2 Кременчуг – Локомотив Киев

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Кудровка Карпаты-2 Львов Кремень-2 Кременчуг Локомотив Киев
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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