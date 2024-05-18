Украина. Вторая лига18 мая 2024, 10:32 | Обновлено 18 мая 2024, 11:09
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Кудровка – Карпаты-2, Кремень-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
18 мая 2024, 10:32 | Обновлено 18 мая 2024, 11:09
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18 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 29-й тур, 18 мая
- 12:30. Кудровка – Карпаты-2 Львов
- 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Локомотив Киев
Турнирная таблица
12:30. Кудровка – Карпаты-2 Львов
13:00. Кремень-2 Кременчуг – Локомотив Киев
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