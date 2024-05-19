Вторая лига. Победа Карпат-2, разгром от Локомотива

Закончились два матча 29-го тура чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги. «Кудровка» дома уступила второй команде львовских «Карпат», а «Кремень-2» разгромно проиграл киевскому «Локомотиву».

Вторая лига Украины. 29 тур

Кудровка – Карпаты-2 – 1:2

Голы: Назар Волошин, 58 – Ломницкий, 42, шах, 48

Кремень-2 – Локомотив – 0:3

Голы: Мордас, 7, 27, Каранга, 82

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