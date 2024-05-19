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Чемпионат Украины
Кудровка
18.05.2024 12:30 – FT 1 : 2
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 мая 2024, 01:59 | Обновлено 19 мая 2024, 02:08
24
0

Вторая лига. Победа Карпат-2, разгром от Локомотива

Состоялись два матча Второй лиги Украины

19 мая 2024, 01:59 | Обновлено 19 мая 2024, 02:08
24
0
Вторая лига. Победа Карпат-2, разгром от Локомотива
Скриншот с трансляции

Закончились два матча 29-го тура чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги. «Кудровка» дома уступила второй команде львовских «Карпат», а «Кремень-2» разгромно проиграл киевскому «Локомотиву».

Вторая лига Украины. 29 тур

Кудровка – Карпаты-2 – 1:2

Голы: Назар Волошин, 58 – Ломницкий, 42, шах, 48

Кремень-2 – Локомотив – 0:3

Голы: Мордас, 7, 27, Каранга, 82

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Кудровка Кремень-2 Кременчуг Локомотив Киев
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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