Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал хочет продлить контракт с главным тренером
Англия
18 мая 2024, 11:09 |
42
0

Арсенал хочет продлить контракт с главным тренером

«Канониры» намерены сохранить Микеля Артету

18 мая 2024, 11:09 |
42
0
Арсенал хочет продлить контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «Арсенала» очень довольно работой Артеты. Его рассматривают как центральную фигуру в проекте в долгосрочной перспективе.

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» истекает через год – в конце сезона 2024/2025. 42-летний испанские специалист возглавляет «Канониров» с декабря 2019 года. Это первый клуб в самостоятельной тренерской карьере Артеты.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с четырьмя игроками
Никакого Реала? Звезда Баварии может продлить контракт с клубом
Микель АРТЕТА: «Надеюсь, в матче Ман Сити случится прекрасное. Шанс есть»
Арсенал Лондон Микель Артета продление контракта Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый-старый тренд. Зачем клубы УПЛ создают вторые команды под Вторую лигу
Футбол | 18 мая 2024, 09:05 0
Новый-старый тренд. Зачем клубы УПЛ создают вторые команды под Вторую лигу
Новый-старый тренд. Зачем клубы УПЛ создают вторые команды под Вторую лигу

Неужели середнякам лиги удастся лучше реализовать то, от чего ранее уже отказались гранды?

Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
Бокс | 17 мая 2024, 21:35 45
Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов

Организаторы грубо ошиблись на 10 фунтов в весе Усика

Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Футбол | 17.05.2024, 11:01
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Футбол | 17.05.2024, 11:48
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024
Футбол | 18.05.2024, 01:50
Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024
Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 12
Футбол
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 5
Футбол
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
16.05.2024, 13:59 8
Бокс
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 45
Футбол
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем