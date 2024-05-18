Арсенал хочет продлить контракт с главным тренером

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «Арсенала» очень довольно работой Артеты. Его рассматривают как центральную фигуру в проекте в долгосрочной перспективе.

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» истекает через год – в конце сезона 2024/2025. 42-летний испанские специалист возглавляет «Канониров» с декабря 2019 года. Это первый клуб в самостоятельной тренерской карьере Артеты.