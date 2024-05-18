ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с четырьмя игроками

Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о продлении контрактов сразу с четырьмя игроками. Речь идет о голкипере Богдане Хоме, а также полузащитниках Дмитрии Хомченовском, Максиме Задераке и Юрии Вакулко.

Новый контракт с Хомой рассчитан на четыре года, с остальными игроками – на один год.

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко назвал всех четырех неотъемлемой частью клуба.

«Работа ребят вполне устраивает, как тренерский штаб, так и руководство, поэтому мы предложили им пролонгировать контракты», – заявил Баенко.

Напомним, ранее «Кривбасс» уже обеспечил себе участие в Лиге Европы в сезоне 2024/2025.