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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 09:45 |
544
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с четырьмя игроками

Хома, Хомченовский, Задерака и Вакулко останутся в клубе

18 мая 2024, 09:45 |
544
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с четырьмя игроками
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о продлении контрактов сразу с четырьмя игроками. Речь идет о голкипере Богдане Хоме, а также полузащитниках Дмитрии Хомченовском, Максиме Задераке и Юрии Вакулко.

Новый контракт с Хомой рассчитан на четыре года, с остальными игроками – на один год.

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко назвал всех четырех неотъемлемой частью клуба.

«Работа ребят вполне устраивает, как тренерский штаб, так и руководство, поэтому мы предложили им пролонгировать контракты», – заявил Баенко.

Напомним, ранее «Кривбасс» уже обеспечил себе участие в Лиге Европы в сезоне 2024/2025.

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Кривбасс Кривой Рог продление контракта Дмитрий Хомченовский Максим Задерака Юрий Вакулко
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
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