Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25
Завершился финал Кубка Украины, в котором Шахтер обыграл Ворсклу (2:1). За два тура до конца УПЛ отчетливее стало понятнее, как будут распределены путевки для Украины в еврокубках 2024/25.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По итогам финала Кубка стало известно, что криворожский Кривбасс как бронзовый призер УПЛ примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
Чтобы обеспечить себе евроосень, команде Юрия Вернидуба надо выиграть хотя бы одно из двух противостояний. В случае поражения – будет переход в следующий раунд Лиги конференций (Q4 или в основной раунд).
В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут клубы, которые займут 4-е и 5-е места в УПЛ.
За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Среди этой тройки будут разыграны две путевки в Q2 Лиги конференций.
Ранее Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов. Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов.
Киевское Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.
Команды-представители Украины в еврокубках 2024/25
- 🔹 Шахтер Донецк (чемпион Украины) – Лига чемпионов (Q4 или основной раунд)
- 🔹 Динамо Киев (вице-чемпион) – Лига чемпионов Q2
- 🔹 Кривбасс Кривой Рог (бронза УПЛ) – Лига Европы Q3
- 🔹 4-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2
- 🔹 5-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2
Оставшиеся матчи в УПЛ в борьбе за 4–5 места
- 🔹 Днепр-1 (48 очков) – Шахтер (дома), Черноморец (на выезде)
- 🔹 Рух Львов (46 очков) – Черноморец (дома), Динамо (дома)
- 🔹 Полесье Житомир (46 очков) – Металлист 1925 (на выезде), Шахтер (дома)
Турнирная таблица УПЛ после 28 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо Киев
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47 - 27
|54
|4
|Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух Львов
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|ЛНЗ Черкассы
|28
|9
|8
|11
|28 - 33
|35
|8
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|9
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28 - 34
|32
|10
|Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос К
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии
Завершился очередной игровой день на турнире
Не клуб, а позорище, як і його уйобки на цьому сайті