Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК

Завершился финал Кубка Украины, в котором Шахтер обыграл Ворсклу (2:1). За два тура до конца УПЛ отчетливее стало понятнее, как будут распределены путевки для Украины в еврокубках 2024/25.

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По итогам финала Кубка стало известно, что криворожский Кривбасс как бронзовый призер УПЛ примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Чтобы обеспечить себе евроосень, команде Юрия Вернидуба надо выиграть хотя бы одно из двух противостояний. В случае поражения – будет переход в следующий раунд Лиги конференций (Q4 или в основной раунд).

В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут клубы, которые займут 4-е и 5-е места в УПЛ.

За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Среди этой тройки будут разыграны две путевки в Q2 Лиги конференций.

Ранее Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов. Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов.

Киевское Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.

Команды-представители Украины в еврокубках 2024/25

🔹 Шахтер Донецк ( чемпион Украины) – Лига чемпионов (Q4 или основной раунд)

чемпион Украины) – Лига чемпионов (Q4 или основной раунд) 🔹 Динамо Киев (вице-чемпион) – Лига чемпионов Q2

(вице-чемпион) – Лига чемпионов Q2 🔹 Кривбасс Кривой Рог (бронза УПЛ) – Лига Европы Q3

(бронза УПЛ) – Лига Европы Q3 🔹 4-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2

(Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2 🔹 5-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2

Оставшиеся матчи в УПЛ в борьбе за 4–5 места

🔹 Днепр-1 (48 очков) – Шахтер (дома), Черноморец (на выезде)

(48 очков) – Шахтер (дома), Черноморец (на выезде) 🔹 Рух Львов (46 очков) – Черноморец (дома), Динамо (дома)

(46 очков) – Черноморец (дома), Динамо (дома) 🔹 Полесье Житомир (46 очков) – Металлист 1925 (на выезде), Шахтер (дома)

Турнирная таблица УПЛ после 28 туров