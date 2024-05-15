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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 21:30 | Обновлено 15 мая 2024, 21:58
858
5

Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК

Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25

15 мая 2024, 21:30 | Обновлено 15 мая 2024, 21:58
858
5
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
ФК Шахтер

Завершился финал Кубка Украины, в котором Шахтер обыграл Ворсклу (2:1). За два тура до конца УПЛ отчетливее стало понятнее, как будут распределены путевки для Украины в еврокубках 2024/25.

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По итогам финала Кубка стало известно, что криворожский Кривбасс как бронзовый призер УПЛ примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Чтобы обеспечить себе евроосень, команде Юрия Вернидуба надо выиграть хотя бы одно из двух противостояний. В случае поражения – будет переход в следующий раунд Лиги конференций (Q4 или в основной раунд).

В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут клубы, которые займут 4-е и 5-е места в УПЛ.

За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Среди этой тройки будут разыграны две путевки в Q2 Лиги конференций.

Ранее Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов. Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов.

Киевское Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.

Команды-представители Украины в еврокубках 2024/25

  • 🔹 Шахтер Донецк (чемпион Украины) – Лига чемпионов (Q4 или основной раунд)
  • 🔹 Динамо Киев (вице-чемпион) – Лига чемпионов Q2
  • 🔹 Кривбасс Кривой Рог (бронза УПЛ) – Лига Европы Q3
  • 🔹 4-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2
  • 🔹 5-е место УПЛ (Днепр-1, Рух или Полесье) – Лига конференций Q2

Оставшиеся матчи в УПЛ в борьбе за 4–5 места

  • 🔹 Днепр-1 (48 очков) – Шахтер (дома), Черноморец (на выезде)
  • 🔹 Рух Львов (46 очков) – Черноморец (дома), Динамо (дома)
  • 🔹 Полесье Житомир (46 очков) – Металлист 1925 (на выезде), Шахтер (дома)

Турнирная таблица УПЛ после 28 туров

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Киев 28 20 3 5 67 - 26 63
3 Кривбасс 28 16 6 6 47 - 27 54
4 Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48
5 Рух Львов 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46
7 ЛНЗ Черкассы 28 9 8 11 28 - 33 35
8 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32
9 Заря 28 7 11 10 28 - 34 32
10 Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30
11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
12 Колос К 28 6 11 11 19 - 28 29
13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес 28 5 9 14 27 - 43 24
15 Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22
Полная таблица
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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SamojlovS
Доречі, хотілося б щоб Кривбас пробився до групи в ЄК,... не важливо в якому з двох. Щоб пограли довше і досвіду набрали таких ігор. 
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+1
antt
Тут питання: чи буде борусія в фіналі думати що шахтарю треба напряму в лч?!
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0
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Alexander Киев
Та нахіба нам те вонюче дирнама, знову позорити Україну буде   
Не клуб, а позорище, як і його уйобки на цьому сайті 
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-7
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