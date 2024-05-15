14-й трофей Кубка. Шахтер опередил Динамо по титулам в независимой Украине
Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов
Донецкий «Шахтер» обыграл Ворсклу (2:1) в финале в Ровно и завоевал 14-й трофей Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).
Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.
Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).
По победам в чемпионатах Украины маленький перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у «горняков».
Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.
Равенство между «Шахтером» и «Динамо» сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
«Шахтер» (Донецк) – 39 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 15 побед
- Кубок Украины – 14 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
🏆 Количество трофеев в советский период
«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР:
- 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
- 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У «Шахтера» за советский период 5 трофеев:
- 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Другие украинские клубы с трофеями:
- Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск).
- Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр»
- У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
ФОТО. Донецкий Шахтер в 15-й раз выиграл чемпионат Украины
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Шахтар випередив Динамо за титулами у незалежній Україні!
Ще раз, УЙОБОК, Незалежної України!
Наврядчи ти і зараз зрозумів, тому став мені тут дизлайк і пиши далі свою маячню, показуючи який нікчемний ти і твій гидотний клюб під назвою ФК Дирка ОПЗЖ
Де, Дирнама??? Де?!
Браво Шахтар! Браво Чемпіон 🥇 🏆
БРАВО ШАХТАР!
то что дырявки бурбаса пытаются какие то геббельсовские методички напаривать ни коим образом не отменит того, что 76 больше чем 36
и самым титулованным украинским клубом является Киевское Динамо, а дырявый ишак Ак Сашка Киев должен это понять принять и пойти на *уй!!
у шахтера таковых всего 36
смешные заказные пасквили про " опередил"ДК, напоминают пассажи русни про "втарую армию мира"