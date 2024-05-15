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Кубок Украины
15 мая 2024, 21:10 | Обновлено 15 мая 2024, 21:12
1410
24

14-й трофей Кубка. Шахтер опередил Динамо по титулам в независимой Украине

Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов 

15 мая 2024, 21:10 | Обновлено 15 мая 2024, 21:12
1410
24
14-й трофей Кубка. Шахтер опередил Динамо по титулам в независимой Украине
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» обыграл Ворсклу (2:1) в финале в Ровно и завоевал 14-й трофей Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).

Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

По победам в чемпионатах Украины маленький перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у «горняков».

Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.

Равенство между «Шахтером» и «Динамо» сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Шахтер» (Донецк) – 39 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 15 побед
  • Кубок Украины – 14 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР:

  • 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
  • 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев:

  • 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск).
  • Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр»
  • У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

ФОТО. Донецкий Шахтер в 15-й раз выиграл чемпионат Украины

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 24
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nicksaf
Совок тоже придумал, что до 22. 06. 1941 ничего не было. Ну и как получилось?
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+3
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Chort
СПАСИБА НАШ ПРАКРОТАВСКИЙ НЕЗАВИСЕМЫЙ САЙТ ЧЬТО НАЗВАЛ НАС САМЫМИ САМЫМИ НАШ БОГ РЕНАТ ЭТАГО НЕ ЗАБУДЕТ
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+2
Chort
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОЗЬБА ПОКА НАС НЕ НАЧАЛИ ПЕРДОЛИТЬ ШЕКАЛАДНЫЕ КРАСАВЧИКИ В ЧЕСТЬ НАШИХ ПАПЕД ПРАШУ ПЛЮСАВАТЬ И ПИСАТЬ ЛЮБЫЕ КАМЕНТАРИИ СА ВСЕХ НАШЫХ АКАУНТОВ,БЕРИТ ЕПРЕМЕР С АК228,МЫ ЖЕ САМЫЙ ПАПУЛЯРНЫЙ КЛУБ 
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+1
nicksaf
В своё время, а такой час настанет, все эти победы ШД будут проверены.
Рука Срны, его допинг, Вакс, Швецов и многое другое. Не будет денег на ШД и его бросят, как бросили четыре футбольных канала.
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+1
Alexander Киев
Тільки уйобок під ніком FunnyCat_ зі своїми 10-ма аккаунтами, ніяк не може зрозуміти і прочитати заголовок статті! 
Шахтар випередив Динамо за титулами у незалежній Україні! 
Ще раз, УЙОБОК, Незалежної України! 
Наврядчи ти і зараз зрозумів, тому став мені тут дизлайк і пиши далі свою маячню, показуючи який нікчемний ти і твій гидотний клюб під назвою ФК Дирка ОПЗЖ 
Де, Дирнама??? Де?! 
Браво Шахтар! Браво Чемпіон 🥇 🏆 
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0
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DK1961
Спорт уа не занимайтесь ВРАНЬЕМ! У ФК Крыса 8 побед в Суперкубке Украины, у Динамо 9 побед! Так что пока равенство по титулам в период 1992 - 2024 гг.
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-1
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Alexander Киев
ЧЕМПІОНИ 🍾🥇🏆
БРАВО ШАХТАР!
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-1
FunnyCat_____
76 трофеев больше чем 36
то что дырявки бурбаса пытаются какие то геббельсовские методички напаривать ни коим образом не отменит того, что 76 больше чем 36
 и самым титулованным украинским клубом является Киевское  Динамо, а  дырявый ишак  Ак Сашка Киев  должен это понять принять и пойти на *уй!!
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-2
FunnyCat_____
самый титулованный украинский клуб  - это киевское Динамо  у которого 76 трофееа
 у шахтера таковых всего 36
смешные заказные пасквили про " опередил"ДК, напоминают пассажи русни про "втарую армию мира"
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-2
Показать Скрыть 8 ответов
Ivan Vismutenko
Теперь долго Динамо не будет найнайнай.   И незачем уточнять про в независимой Украине.  Титулы несуществующей страны только для умалишённых.
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
OtsoCity
Сьогодні історичний день-Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України вигравши кубок. Лайно суркисів(динамо), сьогодні по вуха в лайні, а хвойди суркисів будуть дрочити на серп та молот 
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-4
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