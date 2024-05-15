14-й трофей Кубка. Шахтер опередил Динамо по титулам в независимой Украине

Донецкий «Шахтер» обыграл Ворсклу (2:1) в финале в Ровно и завоевал 14-й трофей Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).

Это позволило «Шахтеру» опередить «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

По победам в чемпионатах Украины маленький перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у «горняков».

Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.

Равенство между «Шахтером» и «Динамо» сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Шахтер» (Донецк) – 39 трофеев:

Кубок УЕФА – 1 победа

Чемпионат Украины – 15 побед

Кубок Украины – 14 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:

Чемпионат Украины – 16 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

«Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)

«Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)

«Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР:

13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)

3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев:

4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Другие украинские клубы с трофеями:

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск).

Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр»

У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

ФОТО. Донецкий Шахтер в 15-й раз выиграл чемпионат Украины