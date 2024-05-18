В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал эту ситуацию:

– Нами была приглашена компания, которая отвечала за безопасность. Там было 12 представителей охраны. Мы считали, что этого достаточно.

То, что произошло на стадионе, может произойти на любом матче. Это случайная ситуация. Была провокация со стороны игрока «Динамо» Киев. Были эмоции, это нормально для футбола. Хорошо, что никто не пострадал.

Конечно, проанализируем ситуацию. В будущем или будем увеличивать количество охраны, или будем уменьшать количество болельщиков на стадионе, или запретим фанам команды-соперника посещать стадион.

Никто не говорит, что все нормально. Не нормальная ситуация, но нужно сделать правильные выводы, чтобы этого не происходило в будущем.

– Вы сказали, что сигналом была провокация со стороны игрока «Динамо». Кого Вы имеете в виду?

– Я не хочу возвращаться назад. Давайте думать о будущем. Мы считаем, что УПЛ должна разобраться в этой ситуации. Если нас попросят, то мы готовы предоставить дисциплинарным органам все данные, фото и видео.

– В «Динамо» считают, что количество болельщиков на стадионе, более тысячи болельщиков, не совпадает с возможной вместимостью в бомбоубежищах.

– Я не знаю, какое количество там было. Кто-то может сказать, что там было 5 тысяч. Я не знаю. Я не думаю, что там была тысяча человек. Там не может быть на стадионе тысяча.

– Есть понимание, сколько вмещает бомбоубежище?

– Я не знаю, я не могу сказать. Если нужно, то мы узнаем. Я считаю, что все ограничения учитывались. Я не думаю, что наши сотрудники, которые отвечали за охрану, что-то нарушили, – сказал Свиридов.

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).