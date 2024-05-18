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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 11:12 |
1312
13

В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического

Директор клуба Юрий Свиридов обвиняет игроков «Динамо» в провокациях

18 мая 2024, 11:12 |
1312
13
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Свиридов

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов прокомментировал эту ситуацию:

– Нами была приглашена компания, которая отвечала за безопасность. Там было 12 представителей охраны. Мы считали, что этого достаточно.

То, что произошло на стадионе, может произойти на любом матче. Это случайная ситуация. Была провокация со стороны игрока «Динамо» Киев. Были эмоции, это нормально для футбола. Хорошо, что никто не пострадал.

Конечно, проанализируем ситуацию. В будущем или будем увеличивать количество охраны, или будем уменьшать количество болельщиков на стадионе, или запретим фанам команды-соперника посещать стадион.

Никто не говорит, что все нормально. Не нормальная ситуация, но нужно сделать правильные выводы, чтобы этого не происходило в будущем.

– Вы сказали, что сигналом была провокация со стороны игрока «Динамо». Кого Вы имеете в виду?

– Я не хочу возвращаться назад. Давайте думать о будущем. Мы считаем, что УПЛ должна разобраться в этой ситуации. Если нас попросят, то мы готовы предоставить дисциплинарным органам все данные, фото и видео.

– В «Динамо» считают, что количество болельщиков на стадионе, более тысячи болельщиков, не совпадает с возможной вместимостью в бомбоубежищах.

– Я не знаю, какое количество там было. Кто-то может сказать, что там было 5 тысяч. Я не знаю. Я не думаю, что там была тысяча человек. Там не может быть на стадионе тысяча.

– Есть понимание, сколько вмещает бомбоубежище?

– Я не знаю, я не могу сказать. Если нужно, то мы узнаем. Я считаю, что все ограничения учитывались. Я не думаю, что наши сотрудники, которые отвечали за охрану, что-то нарушили, – сказал Свиридов.

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 13
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FunnyCat_____
Клоуны как обычно, все вокруг виноваты кроме нас 
У них всегда так 
4 игрока за пару сезонов на допинге - они это оправдывают, причем на каждый случай придумывая идиотскую легенда
 85 матчей без пенальти - ну … так получилось 
Позорный гол Адриано Норшелланду- он свистка не услышал 
Лояльность некоторых игроков и персонала сепаратистам - это просто дружелюбие 
Рука сырны в штрафной - Он пах закрывал 
Вакс - ошибся непредумышленно 
Фак Бернарда - знак дружелюбия бразильским друзьям 
Даже в самых однозначных и кринжовых ситуациях шахтёр ищет какие то дефективные отмазки, которые всем кажутся дикими кроме кучки глоров
Как вообще нормальный человек может за это недоразумение болеть - для меня загадка 
Ответить
+3
ALKOSruLKA
Не знаю, не думаю, не можу сказати....  Оце професіонал!
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+2
Gargantua
ахахах, какая классическая лживая свинья
- нас спровоцировали!
- кто и как?
- давайте смотреть в будущее...
Ответить
+2
easterly
Ска, яка біла біла овєчка).Гопнікі недорізані - ні совісті, ні святого.Але для бидла це пройде - там відсутність моцку в наявності
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0
Умник
0 конкретики
100% воды.
Научите вести своих деток из академии.
Еще раз убеждаюсь в методике клуба.
Это с детства зарождается.
Да приносит результаты но отвергает болельщиков.
Не заикайтесь даже о том почему за вас не болеют в Европе.
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0
Ринат Суркис
В недавнем матче юношеского чемпионата Украины между "Динамо" и
"Шахтером" разгорелся скандал с участием сына Игоря Суркиса, Вячеслава
Суркиса. Вячеслав, будучи вратарем молодежной команды "Динамо", позволил
себе непристойные жесты и высказывания в адрес игроков и тренеров
"Шахтера".
Это же нормально?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Ринат Суркис
Так а шо не так?   Обычно комментаторы тащатся, когда такие разборки на поле.   Типа именно такой футбол заходит массам.
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-1
a.fedorenko1953
Той випадок ,коли між собою зустрічаються двоє наших храндІв, які звикли до особливого ставленя до себе.  І як два впертих барани, не поступляться друг другові на вузькому переході над прірвою, поки обоє не зваляться туди.
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-1
mayakovskiy1
По факту Суркис младший сказал слова за которые в футболе ломают. Его в дальнейшем сломают, это я гарантирую. Все последующее после результат тупости этого мажора
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-2
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