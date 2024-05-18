Стивен ДЖЕРРАРД: «Надеюсь, в честь Клоппа поставят памятник»
Легенда «Ливерпуля» – о главном тренере команды
Легендарный экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился своим мнением по поводу Юргена Клоппа, который завтра проведет свой прощальный матч на посту главного тренера «Красных»:
«Помню, я однажды сидел и думал: «Я бы отдал любые деньги и пошёл на что угодно ради кого угодно, лишь бы биться за него». Я сидел в комнате и думал об этом. И это было во время товарищеского матча, но после этих мыслей я вошёл в эту игру так, будто это был финал турнира.
Ради всего святого, я надеюсь, что в честь него поставят памятник. Лишь бы он был почти готов. Уверен, он заслуживает такого статуса для этого клуба. Если начнём обсуждать тренеров «Ливерпуля», добившихся в клубе больших успехов, он будет среди лучших».
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