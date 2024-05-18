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  4. СУРКИС: «Дети из Шахтера оскорбляли меня, мою семью и игроков Динамо»
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 10:44 | Обновлено 18 мая 2024, 11:16
792
4

СУРКИС: «Дети из Шахтера оскорбляли меня, мою семью и игроков Динамо»

Вячеслав рассказал о стычках в матче между командами U-19

18 мая 2024, 10:44 | Обновлено 18 мая 2024, 11:16
792
4
СУРКИС: «Дети из Шахтера оскорбляли меня, мою семью и игроков Динамо»
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

10 мая 2024 года состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

Голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычках, которые происходили в этом матче.

«Сначала все складывалось хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое удаление. После этого начались оскорбления со стороны «Шахтера», особенно активными в этом плане были дети из академии U-13, U-14, U-15, которых на поединок привезли «горняки».

Они сначала начали обижать меня, отца, некоторых игроков «Динамо» и сам клуб. После матча эти самые дети из «Шахтера» писали мне в инстаграм обидные сообщения», – рассказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков «Шахтера».

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Remark
Бо потомки щурів!
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+2
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Pavel_i_CO
Днонэтск та бидло - це слова-синоніми. Там такими народжуються
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+1
Xvalenok03
Он бы почитал что тут здешние динамовские пишут о шахте. 
Как всегда однобокая оценка. 
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-2
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