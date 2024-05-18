СУРКИС: «Дети из Шахтера оскорбляли меня, мою семью и игроков Динамо»

10 мая 2024 года состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

Голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычках, которые происходили в этом матче.

«Сначала все складывалось хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое удаление. После этого начались оскорбления со стороны «Шахтера», особенно активными в этом плане были дети из академии U-13, U-14, U-15, которых на поединок привезли «горняки».

Они сначала начали обижать меня, отца, некоторых игроков «Динамо» и сам клуб. После матча эти самые дети из «Шахтера» писали мне в инстаграм обидные сообщения», – рассказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков «Шахтера».