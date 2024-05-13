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  4. Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 15:30 | Обновлено 13 мая 2024, 15:33
3441
14

Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков Шахтера

Произошло это в последнем матче между юношескими командами «Динамо» и «Шахтера»

13 мая 2024, 15:30 | Обновлено 13 мая 2024, 15:33
3441
14
Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков Шахтера
ФК Динамо. Вячеслав Суркіс

10 мая 2024 года состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

По информации источника, голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис после завершения поединка демонстративно побежал в сторону скамейки запасных «Шахтера», показывал пальцами на половые органы и озвучивал любимые кричалки болельщиков «сине-белых».

Ранее сообщалось, что старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 14
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avk2307
Там відео є як  неадекватні вболівальники Шахтаря відразу після свистка вибігли та почали ганати за гравцями Динамо, руками махали і той же Суркіс дуже вдало від них ухилявся. 
Воно на всіх сайтах є тільки спорт .юа  через тиждень з лишнім вирішили згадати.Тільки чомусь з іншого боку вирішили зайти і динамівця винуватим зробити.
Дивіться відео. Там арбітр дає свисток і неадеквати відразу на поле вибігають. Відповідальний за проведення матчу ФК Шахтар.
Чекаємо покарання
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+3
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Gargantua
ну есть видео, как на поле выскакивает человек в форме Шахтера и с кулаками набрасывается на Сурка младшего. 
Джерело видело эти кадры?
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+2
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FunnyCat_____
Бестолочь безработная , ты думаешь кого то волнует что тебе хочется ?
Ты кстати не был на том блок посту когда Андрюша Пятов с террористами мило фоткался ?
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+2
FunnyCat_____
После матча с Динамо в финале Кубка Украины Бернард попал в кадр при не самых удачных обстоятельствах. Бразилец показывал неприличные жесты в сторону трибун, чем вызвал критику в свою сторону. Игрок уже объяснил значение этих жестов в социальных сетях. Как выяснилось, это было послание от Бернарда одному из своих товарищей. Дальнейших подробностей футболист раскрывать не стал. 
Просто Суркис знает, что у шахтера прочные и теплые отношения  с бразильской диаспорой, а потому решил показать им родное и понятное послание !!!
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+2
FunnyCat_____
1) видео этих жестов есть ? Потому что видео как быдло нападает на самого Суркиса - есть.
2) если это и имело место, то это не неприличные жесты, а бразильский знак дружелюбия и уважения, точно такой же Бернард показывал Киевским болельщикам , но Саша Денисов тогда сказал что это знак уважения.
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+1
Людмила Павловська
Молодець, ... Ви краще розбиріться з дебілом Веліком, . Повестку і нехай покаже який він герой.
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0
AK.228
О, Пидареныш малолітній😂😂
Весь у батька Сурка👏👏👍👍
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-1
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом fany, про сепарів з динамо хотілось би докладніше. Особливо про Суркісів, Медведчука, який багато років мав відношення до Динамо, про с'їзд ОпоБлоку на базі Динамо і т. і ?
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-1
OtsoCity
Лайно воно смердюче кацапське, як його батько та дядько 
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-4
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