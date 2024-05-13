Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков Шахтера
Произошло это в последнем матче между юношескими командами «Динамо» и «Шахтера»
10 мая 2024 года состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.
По информации источника, голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис после завершения поединка демонстративно побежал в сторону скамейки запасных «Шахтера», показывал пальцами на половые органы и озвучивал любимые кричалки болельщиков «сине-белых».
Ранее сообщалось, что старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.
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Воно на всіх сайтах є тільки спорт .юа через тиждень з лишнім вирішили згадати.Тільки чомусь з іншого боку вирішили зайти і динамівця винуватим зробити.
Дивіться відео. Там арбітр дає свисток і неадеквати відразу на поле вибігають. Відповідальний за проведення матчу ФК Шахтар.
Чекаємо покарання
Джерело видело эти кадры?
Ты кстати не был на том блок посту когда Андрюша Пятов с террористами мило фоткался ?
Просто Суркис знает, что у шахтера прочные и теплые отношения с бразильской диаспорой, а потому решил показать им родное и понятное послание !!!
2) если это и имело место, то это не неприличные жесты, а бразильский знак дружелюбия и уважения, точно такой же Бернард показывал Киевским болельщикам , но Саша Денисов тогда сказал что это знак уважения.
Весь у батька Сурка👏👏👍👍