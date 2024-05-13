Вячеслав Суркис показывал непристойные жесты в сторону игроков Шахтера

10 мая 2024 года состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

По информации источника, голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис после завершения поединка демонстративно побежал в сторону скамейки запасных «Шахтера», показывал пальцами на половые органы и озвучивал любимые кричалки болельщиков «сине-белых».

Ранее сообщалось, что старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.