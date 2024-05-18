Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая украинский теннисист Илья Марченко (№141 ATP) продолжит борьбу на хардовом челленджере в Тайбэе (Тайвань).

В матче за титул украинец сразится против третьего сеяного австралийца Адама Волтона (№111 ATP). Время начала матча – 10:50 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

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