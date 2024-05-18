ATP18 мая 2024, 10:50 | Обновлено 18 мая 2024, 11:31
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Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире на Тайване
18 мая 2024, 10:50 | Обновлено 18 мая 2024, 11:31
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18 мая украинский теннисист Илья Марченко (№141 ATP) продолжит борьбу на хардовом челленджере в Тайбэе (Тайвань).
В матче за титул украинец сразится против третьего сеяного австралийца Адама Волтона (№111 ATP). Время начала матча – 10:50 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисистов.
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