18.05.2024 12:00 – 45’+ 0 : 0
Украина. Первая лига18 мая 2024, 12:50 |
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Карпаты – Левый берег, Эпицентр – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 мая видеотрансляции матчей 27-го тура Первой лиги
18 мая 2024, 12:50 |
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18 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 18 мая, 27-й тур
Группа выбывания
- 12:00. Прикарпатье – Виктория
- 13:00. Агробизнес – Полтава
- 13:00. Эпицентр – Ингулец
- 13:00. Карпаты – Левый берег
- 13:00. Кудровка-Нива – ФСК Мариуполь
Турнирная таблица
12:00. Прикарпатье – Виктория
13:00. Агробизнес – Полтава
13:00. Эпицентр – Ингулец
13:00. Карпаты – Левый берег
13:00. Кудровка-Нива – ФСК Мариуполь
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