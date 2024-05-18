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Прикарпатье
18.05.2024 12:00 – 45+ 0 : 0
Виктория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 мая 2024, 12:50 |
267
0

Карпаты – Левый берег, Эпицентр – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 мая видеотрансляции матчей 27-го тура Первой лиги

18 мая 2024, 12:50 |
267
0
Карпаты – Левый берег, Эпицентр – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

18 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 18 мая, 27-й тур

Группа выбывания

  • 12:00. Прикарпатье – Виктория
  • 13:00. Агробизнес – Полтава
  • 13:00. Эпицентр – Ингулец
  • 13:00. Карпаты – Левый берег
  • 13:00. Кудровка-Нива – ФСК Мариуполь

Турнирная таблица

12:00. Прикарпатье – Виктория

13:00. Агробизнес – Полтава

13:00. Эпицентр – Ингулец

13:00. Карпаты – Левый берег

13:00. Кудровка-Нива – ФСК Мариуполь

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чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Виктория Сумы (Николаевка) Агробизнес Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Ингулец Карпаты Львов Левый берег Кудровка-Нива Бузовая ФСК Мариуполь
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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