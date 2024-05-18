Первая лига. Карпаты потеряли очки, в последнем туре будет матч за золото
В Первой лиге продолжается борьба за золото
Карпаты в матче предпоследнего тура Первой лиги сыграли вничью с Левым берегом – 3:3. При этом львовская команда уже в первом тайме вела 3:0, но второй половине встречи растеряла преимущество.
Команда Мирона Маркевича остается первой с 65 очками, но Ингулец после своей победы над Эпицентром сократил отставание до одного пункта.
В последнем туре лидеры, которые уже вышли в УПЛ, сыграют между собой.
Кроме того, определились обе команды, которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ. На третьем месте финиширует Левый берег, а четвертым будет Эпицентр.
Первая лига. 9-й тур, Чемпионская группа
Прикарпатье – Виктория 1:0
Гол: Цюцюра, 87
Карпаты – Левый берег 3:3
Голы: Невес, 7, 34, Хаса, 20 – Дедух, 44, Синица, 56, Войцеховский, 59
Эпицентр – Ингулец 1:3
Голы: Кравчук, 41 – Малыш, 13, Ситало, 34, 71
Кудровка-Нива – Мариуполь 1:1
Голы: Мисюра, 90 – Жовтенко, 77
Агробизнес – Полтава 3:1
Голы: Ходуля, 20 (в свои ворота), Кузьмин, 25, 35 – Одарюк, 63
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