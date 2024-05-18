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Чемпионат Украины
Прикарпатье
18.05.2024 12:00 – FT 1 : 0
Виктория
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Украина. Первая лига
18 мая 2024, 15:02 | Обновлено 18 мая 2024, 15:53
1331
1

Первая лига. Карпаты потеряли очки, в последнем туре будет матч за золото

В Первой лиге продолжается борьба за золото

18 мая 2024, 15:02 | Обновлено 18 мая 2024, 15:53
1331
1
Первая лига. Карпаты потеряли очки, в последнем туре будет матч за золото
ФК Левый берег

Карпаты в матче предпоследнего тура Первой лиги сыграли вничью с Левым берегом – 3:3. При этом львовская команда уже в первом тайме вела 3:0, но второй половине встречи растеряла преимущество.

Команда Мирона Маркевича остается первой с 65 очками, но Ингулец после своей победы над Эпицентром сократил отставание до одного пункта.

В последнем туре лидеры, которые уже вышли в УПЛ, сыграют между собой.

Кроме того, определились обе команды, которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ. На третьем месте финиширует Левый берег, а четвертым будет Эпицентр.

Первая лига. 9-й тур, Чемпионская группа

Прикарпатье – Виктория 1:0
Гол: Цюцюра, 87

Карпаты – Левый берег 3:3
Голы: Невес, 7, 34, Хаса, 20 – Дедух, 44, Синица, 56, Войцеховский, 59

Эпицентр – Ингулец 1:3
Голы: Кравчук, 41 – Малыш, 13, Ситало, 34, 71

Кудровка-Нива – Мариуполь 1:1
Голы: Мисюра, 90 – Жовтенко, 77

Агробизнес – Полтава 3:1
Голы: Ходуля, 20 (в свои ворота), Кузьмин, 25, 35 – Одарюк, 63

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Молодцы Левый берег! Боролись до конца!!! Браво киевляне!
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