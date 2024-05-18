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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Хороший матч. Определили, кто не останется в Карпатах»
Украина. Первая лига
18 мая 2024, 16:11 | Обновлено 18 мая 2024, 16:55
1285
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Хороший матч. Определили, кто не останется в Карпатах»

Опытный тренер разочарован игрой в обороне

18 мая 2024, 16:11 | Обновлено 18 мая 2024, 16:55
1285
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хороший матч. Определили, кто не останется в Карпатах»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Наставник «Карпат» Мирон Маркевич остался разочарован ничьей 3:3 в матче Первой лиги с «Левым берегом» Команда вела в счете 3:0, но упустила победу.

«Такое бывает в футболе. Ясно, что уже определили, кто не останется с нами на второй сезон. Такие игры очень информативные. Сейчас основной вопрос – комплектация. В УПЛ нужен другой уровень, другой уровень футболистов. Костяк останется, но необходимо серьезное усиление».

«А по игре... После первых 30 минут проблем не видел, а потом вратарь заснул, защитники что-то непонятное начали играть – будто даже не на тренировке. Вот и результат. На ровном месте ошибки, теряем мяч. Хорошая информация для нас».

«А соперник молодец, почувствовал, когда мы были, как говорится, в нокдауне. И будет последний матч против «Ингульца» за золото, у нас очко в запасе», – сказал Маркевич.

Ранее «Карпаты» и «Ингулец» уже гарантировали себе выход в УПЛ.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Левый берег
Иван Зинченко Источник: ПФЛ
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