Мирон МАРКЕВИЧ: «Хороший матч. Определили, кто не останется в Карпатах»

Наставник «Карпат» Мирон Маркевич остался разочарован ничьей 3:3 в матче Первой лиги с «Левым берегом» Команда вела в счете 3:0, но упустила победу.

«Такое бывает в футболе. Ясно, что уже определили, кто не останется с нами на второй сезон. Такие игры очень информативные. Сейчас основной вопрос – комплектация. В УПЛ нужен другой уровень, другой уровень футболистов. Костяк останется, но необходимо серьезное усиление».

«А по игре... После первых 30 минут проблем не видел, а потом вратарь заснул, защитники что-то непонятное начали играть – будто даже не на тренировке. Вот и результат. На ровном месте ошибки, теряем мяч. Хорошая информация для нас».

«А соперник молодец, почувствовал, когда мы были, как говорится, в нокдауне. И будет последний матч против «Ингульца» за золото, у нас очко в запасе», – сказал Маркевич.

Ранее «Карпаты» и «Ингулец» уже гарантировали себе выход в УПЛ.