Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч против Александрии обещает быть огненным»

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Шастал поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против «Александрии»:

«За «Александрию» в свое время я отыграл более 3 лет. Но личная принципиальность – ничто по сравнению с целью команды. Это сейчас важнее любых принципов. «Александрию» охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями.

Конечно, ответственность перед игрой колоссальная. Но это может как и давить на команду, так и окрылять ее. Этот матч обещает быть огненным, а наши болельщики сделают его только горячее. Настрой один – добыть драгоценные очки, которые сейчас на вес золота. Мысли только об этом.

Относительно акции клуба ко Дню вышиванки – это очень круто. Вышиванка – это крутой современный украинский атрибут, стоит того, чтобы носить его больше чем 1 раз в год. Моя вышиванка родом из Галича, что на Ивано-Франковщине. Это моя гордость, обязательно продемонстрирую ее на игре».

Матч «Верес» – «Александрия» состоится 19 мая в 15:30 по киевскому времени.