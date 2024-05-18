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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч против Александрии обещает быть огненным»
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 10:21 |
71
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч против Александрии обещает быть огненным»

Полузащитник «Вереса» поделился ожиданиями от матча против «Александрии»

18 мая 2024, 10:21 |
71
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Матч против Александрии обещает быть огненным»
НК Верес. Дмитрий Шастал

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Шастал поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против «Александрии»:

«За «Александрию» в свое время я отыграл более 3 лет. Но личная принципиальность – ничто по сравнению с целью команды. Это сейчас важнее любых принципов. «Александрию» охарактеризовал бы, как комбинационную команду с яркими личностями.

Конечно, ответственность перед игрой колоссальная. Но это может как и давить на команду, так и окрылять ее. Этот матч обещает быть огненным, а наши болельщики сделают его только горячее. Настрой один – добыть драгоценные очки, которые сейчас на вес золота. Мысли только об этом.

Относительно акции клуба ко Дню вышиванки – это очень круто. Вышиванка – это крутой современный украинский атрибут, стоит того, чтобы носить его больше чем 1 раз в год. Моя вышиванка родом из Галича, что на Ивано-Франковщине. Это моя гордость, обязательно продемонстрирую ее на игре».

Матч «Верес» – «Александрия» состоится 19 мая в 15:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Шастал Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Александрия
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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