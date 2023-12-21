Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феноменальный Алонсо и его команда. Байер установил рекорд в Германии
Германия
21 декабря 2023, 07:13 | Обновлено 21 декабря 2023, 07:28
1047
0

Феноменальный Алонсо и его команда. Байер установил рекорд в Германии

«Фармацевцы» стали авторами уникальной серии игр без поражений

21 декабря 2023, 07:13 | Обновлено 21 декабря 2023, 07:28
1047
0
Феноменальный Алонсо и его команда. Байер установил рекорд в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в 16-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум» со счетом 4:0.

В рамках чемпионата Германии подопечные Хаби Алонсо победил в 13 раз, было еще три ничьи при нуле поражений.

Всего же в нынешнем сезоне «Байер» не проигрывает уже в 25 матчах подряд и остаются единственной непобежденной командой Европы в нынешней кампании.

Ко всему прочему, «Байер» – первая команда в истории немецкого футбола, оставшаяся непобежденной после первых 25 игр сезона во всех турнирах. В этих поединках леверкузенцы одержал 22 победы и трижды сыграл вничью. Команда забила 81 гол, пропустила 18. В 11 встречах «Байер» сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
Байер – Бохум – 4:0. Хаби Алонсо идет без поражений. Видео голов и обзор
Вольфсбург – Бавария – 1:2. Очередной гол Кейна. Видео голов и обзор матча
ШИКарный Байер, победа Баварии, 25 гол Кейна. Бундеслига идет на перерыв
Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер
Источник Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд интересуется украинским голкипером
Футбол | 20 декабря 2023, 18:27 2
Брентфорд интересуется украинским голкипером
Брентфорд интересуется украинским голкипером

Клуб АПЛ проявляет интерес к вратарю «Руха»

ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея
Футбол | 21 декабря 2023, 00:23 0
ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея
ФОТО. «Теперь у вас +1 болельщик». Мудрик получил именную джерси Прометея

Номер такой же, как и в «Челси» – десятый

Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.12.2023, 06:59
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Футбол | 20.12.2023, 15:42
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера
Футбол | 20.12.2023, 10:26
Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера
Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22
Биатлон
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
19.12.2023, 14:06 3
Футбол
Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков
Первые изгнанники. МЮ выставил на трансфер четырех игроков
19.12.2023, 08:48
Футбол
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
19.12.2023, 11:39
Бокс
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
Маурисио Почеттино оценил победу Челси над Ньюкаслом в Кубке лиги Англии
Маурисио Почеттино оценил победу Челси над Ньюкаслом в Кубке лиги Англии
20.12.2023, 05:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем