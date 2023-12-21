Феноменальный Алонсо и его команда. Байер установил рекорд в Германии
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20 декабря в 16-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум» со счетом 4:0.
В рамках чемпионата Германии подопечные Хаби Алонсо победил в 13 раз, было еще три ничьи при нуле поражений.
Всего же в нынешнем сезоне «Байер» не проигрывает уже в 25 матчах подряд и остаются единственной непобежденной командой Европы в нынешней кампании.
Ко всему прочему, «Байер» – первая команда в истории немецкого футбола, оставшаяся непобежденной после первых 25 игр сезона во всех турнирах. В этих поединках леверкузенцы одержал 22 победы и трижды сыграл вничью. Команда забила 81 гол, пропустила 18. В 11 встречах «Байер» сохранил свои ворота в неприкосновенности.
The first team in German football history to remain unbeaten after the first 25 games of a campaign:— Squawka (@Squawka) December 20, 2023
Xabi Alonso's Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/MHp0kU0NpY
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