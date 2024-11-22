«Он должен это сделать». Раньери дали совет, как лучше использовать Довбика
Симоне Тирибокки ожидает противостояния Артема с Ромела Лукаку
Бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки поделился ожиданиями от матча 13-го тура итальянской Серии А между Наполи и Ромой, который состоится в воскресенье, 24 ноября.
«Лукаку и Довбик – это будет главный вызов в матче между Наполи и Ромой, потому что это нападающие, которые могут играть решающую роль для своих команд. Конте хотел бельгийца с того момента, когда тот был в форме, он знает, как его использовать.
Что касается украинца, то на мой взгляд, Раньери должен найти для него лучшую роль, чтобы он был больше нацелен на ворота соперника и меньше подыгрывал партнерам, как это происходило до сих пор», – сказал Тирибокки.
Наполи возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 26 очков. Рома набрала 13 баллов и занимает 12 место.
Ранее сообщалось, что у Довбика состоялся первый разговор с Раньери в Роме.
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