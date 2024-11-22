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  4. «Он должен это сделать». Раньери дали совет, как лучше использовать Довбика
Италия
22 ноября 2024, 23:41 |
213
0

«Он должен это сделать». Раньери дали совет, как лучше использовать Довбика

Симоне Тирибокки ожидает противостояния Артема с Ромела Лукаку

22 ноября 2024, 23:41 |
213
0
«Он должен это сделать». Раньери дали совет, как лучше использовать Довбика
Артем Довбик и Ромелу Лукаку

Бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки поделился ожиданиями от матча 13-го тура итальянской Серии А между Наполи и Ромой, который состоится в воскресенье, 24 ноября.

«Лукаку и Довбик – это будет главный вызов в матче между Наполи и Ромой, потому что это нападающие, которые могут играть решающую роль для своих команд. Конте хотел бельгийца с того момента, когда тот был в форме, он знает, как его использовать.

Что касается украинца, то на мой взгляд, Раньери должен найти для него лучшую роль, чтобы он был больше нацелен на ворота соперника и меньше подыгрывал партнерам, как это происходило до сих пор», – сказал Тирибокки.

Наполи возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 26 очков. Рома набрала 13 баллов и занимает 12 место.

Ранее сообщалось, что у Довбика состоялся первый разговор с Раньери в Роме.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Наполи Наполи - Рома Ромелу Лукаку
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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