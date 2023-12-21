Байер – Бохум – 4:0. Хаби Алонсо идет без поражений. Видео голов и обзор

В матче 16 тура немецкой Бундеслиги «Байер» дома принимал «Бохум». Игра закончилась уверенной победой «фармацевтов» со счетом 4:0, хет-трик сделал Патрик Шик.

Победа стала для команды Хаби Алонсо тринадцатой в сезоне, еще в трех были заработаны ничьи.

«Байер» идет на первом месте в Бундеслиге, опережая «Баварию», у которой есть матч в запасе, на четыре очка.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Байер – Бохум 4:0

Голы: Шик, 30, 32, 45, Бонифейс, 69