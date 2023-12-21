Германия21 декабря 2023, 02:16 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:24
49
0
Байер – Бохум – 4:0. Хаби Алонсо идет без поражений. Видео голов и обзор
Сенсационная леверкузенская команда провела очередной яркий матч
21 декабря 2023, 02:16 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:24
49
0
В матче 16 тура немецкой Бундеслиги «Байер» дома принимал «Бохум». Игра закончилась уверенной победой «фармацевтов» со счетом 4:0, хет-трик сделал Патрик Шик.
Победа стала для команды Хаби Алонсо тринадцатой в сезоне, еще в трех были заработаны ничьи.
«Байер» идет на первом месте в Бундеслиге, опережая «Баварию», у которой есть матч в запасе, на четыре очка.
Чемпионат Германии. 16-й тур
Байер – Бохум 4:0
Голы: Шик, 30, 32, 45, Бонифейс, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Байер).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 декабря 2023, 22:52 8
Боксеры готовы к двум большим боям в 2024 году
Футбол | 20 декабря 2023, 03:45 0
Президент «сливочных» поддерживает обоих вратарей
Футбол | 20.12.2023, 02:27
Футбол | 20.12.2023, 19:05
Футбол | 21.12.2023, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.12.2023, 00:25 5
Футбол
20.12.2023, 00:01 16
19.12.2023, 21:20 1
20.12.2023, 15:42 7
20.12.2023, 07:05 3
20.12.2023, 06:23 5
19.12.2023, 14:06 3