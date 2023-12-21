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Чемпионат Германии
Байер
20.12.2023 21:30 – FT 4 : 0
Бохум
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Германия
21 декабря 2023, 02:16 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:24
49
0

Байер – Бохум – 4:0. Хаби Алонсо идет без поражений. Видео голов и обзор

Сенсационная леверкузенская команда провела очередной яркий матч

21 декабря 2023, 02:16 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:24
49
0
Байер – Бохум – 4:0. Хаби Алонсо идет без поражений. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16 тура немецкой Бундеслиги «Байер» дома принимал «Бохум». Игра закончилась уверенной победой «фармацевтов» со счетом 4:0, хет-трик сделал Патрик Шик.

Победа стала для команды Хаби Алонсо тринадцатой в сезоне, еще в трех были заработаны ничьи.

«Байер» идет на первом месте в Бундеслиге, опережая «Баварию», у которой есть матч в запасе, на четыре очка.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Байер – Бохум 4:0

Голы: Шик, 30, 32, 45, Бонифейс, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Байер).
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Байер Бохум Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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