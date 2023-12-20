ШИКарный Байер, победа Баварии, 25 гол Кейна. Бундеслига идет на перерыв
Байер продолжает идти без поражений
В середине недели состоялись матчи тура Бундеслиги, что для чемпионата Германии является редким явлением.
Лидером остается Байер, который продолжает со старта сезона идти без поражений. Команда разобралась с Бохумом со счетом 4:0, а хет-трик оформил форвард Патрик Шик.
Игрок долгое время восстанавливался после травмы и лишь недавно вернулся на поле.
От леверкузенской команды на четыре пункта отстает Бавария, которая одолела Вольфсбург 2:1. 25-й в сезоне гол оформил нападающий Гарри Кейн.
Топ-3 замыкает Лейпциг, а четвертым идет Штутгарт.
Команды Бундеслиги уходят на перерыв до 13 января.
Чемпионат Германии. 16-й тур
Байер – Бохум 4:0
Голы: Шик, 30, 32, 45, Бонифейс, 69
Вольфсбург – Бавария 1:2
Голы: Арнольд, 45 – Мусиала, 33, Кейн, 43
Штутгарт - Аугсбург 3:0
Голы: Ундав, 18, Гирасси, 45, Фюрих, 70
Айнтрахт – Боруссия М 2:1
Голы: Бута, 90, Кох, 90+6 – Вобер, 27
Хайденхайм – Фрайбург 3:2
Голы: Динкчи, 52, Кляйнденст, 84, Гинтер, 90 (в свои ворота) – Холер, 7, 64
Унион – Кельн 2:0
Голы: Холлербах, 55, Фофана, 79
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии, переиграв «сорок» в серии пенальти
В «Жироне» украинского нападающего считают «физическим чудом»