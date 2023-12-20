ШИКарный Байер, победа Баварии, 25 гол Кейна. Бундеслига идет на перерыв

В середине недели состоялись матчи тура Бундеслиги, что для чемпионата Германии является редким явлением.

Лидером остается Байер, который продолжает со старта сезона идти без поражений. Команда разобралась с Бохумом со счетом 4:0, а хет-трик оформил форвард Патрик Шик.

Игрок долгое время восстанавливался после травмы и лишь недавно вернулся на поле.

От леверкузенской команды на четыре пункта отстает Бавария, которая одолела Вольфсбург 2:1. 25-й в сезоне гол оформил нападающий Гарри Кейн.

Топ-3 замыкает Лейпциг, а четвертым идет Штутгарт.

Команды Бундеслиги уходят на перерыв до 13 января.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Байер – Бохум 4:0

Голы: Шик, 30, 32, 45, Бонифейс, 69

Вольфсбург – Бавария 1:2

Голы: Арнольд, 45 – Мусиала, 33, Кейн, 43

Штутгарт - Аугсбург 3:0

Голы: Ундав, 18, Гирасси, 45, Фюрих, 70

Айнтрахт – Боруссия М 2:1

Голы: Бута, 90, Кох, 90+6 – Вобер, 27

Хайденхайм – Фрайбург 3:2

Голы: Динкчи, 52, Кляйнденст, 84, Гинтер, 90 (в свои ворота) – Холер, 7, 64

Унион – Кельн 2:0

Голы: Холлербах, 55, Фофана, 79

Турнирная таблица