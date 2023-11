Милан может заявить на следующую игру 15-летнего нападающего

«Милан» рассматривает возможность привлечения 15-летнего итальянского нападающего Франческо Камарды в состав первой команды на следующий матч Серии А против «Фиорентины», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

У молодого нападающего может появиться шанс переписать рекорд Паоло Мальдини, самого молодого дебютанта в истории «Милана». На момент дебюта легендарному защитнику исполнилось 16 лет, 6 месяцев и 25 дней. Возраст Франческо Камарды в матче с «Фиорентиной» составит 15 лет, 8 месяцев и 15 дней.

В этом сезоне на уровне U-19 Франческо отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 13 матчах.

🚨🔴⚫️ AC Milan are considering to call 2008 born Italian talent Francesco Camarda as part of the first squad for the upcoming game vs Fiorentina.



Camarda, 15 years old — already scored 3 goals vs PSG and Newcastle in Youth League.



New deal will also be offered soon. pic.twitter.com/tZpAmVHEVT