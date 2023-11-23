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  4. Милан может заявить на следующую игру 15-летнего нападающего
Италия
23 ноября 2023, 12:51 |
836
1

Милан может заявить на следующую игру 15-летнего нападающего

У Франческо Камарды есть шанс сыграть с «Фиорентиной»

23 ноября 2023, 12:51 |
836
1
Милан может заявить на следующую игру 15-летнего нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Камарда

«Милан» рассматривает возможность привлечения 15-летнего итальянского нападающего Франческо Камарды в состав первой команды на следующий матч Серии А против «Фиорентины», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

У молодого нападающего может появиться шанс переписать рекорд Паоло Мальдини, самого молодого дебютанта в истории «Милана». На момент дебюта легендарному защитнику исполнилось 16 лет, 6 месяцев и 25 дней. Возраст Франческо Камарды в матче с «Фиорентиной» составит 15 лет, 8 месяцев и 15 дней.

В этом сезоне на уровне U-19 Франческо отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 13 матчах.

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Милан Фиорентина Милан - Фиорентина Паоло Мальдини рекорд чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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