Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своем Instagram отреагировал на игру испанского вингера Ламина Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов.

«Этот парень невероятен», – написал норвежец.

В матче с «Интером» Ламин Ямаль отличился голом. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 8.4 балла.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.