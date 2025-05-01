Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Англия
01 мая 2025, 18:37 |
2727
0

Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ

Норвежский форвард в восторге от испанского вингера

01 мая 2025, 18:37 |
2727
0
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своем Instagram отреагировал на игру испанского вингера Ламина Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов.

«Этот парень невероятен», – написал норвежец.

В матче с «Интером» Ламин Ямаль отличился голом. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 8.4 балла.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.

По теме:
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов
Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ
Барселона Интер Милан статистика Лига чемпионов Барселона - Интер Ламин Ямаль Эрлинг Холанд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что делать с мячом? Исследование показателя голов с игры в топ-лигах
Футбол | 01 мая 2025, 13:48 13
Что делать с мячом? Исследование показателя голов с игры в топ-лигах
Что делать с мячом? Исследование показателя голов с игры в топ-лигах

Ищем корреляцию между результатами и позиционной игрой команды в атаке

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 01:23 0
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек

Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01.05.2025, 11:22
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Ведущий форвард Александрии восстановился после травмы
Футбол | 01.05.2025, 18:51
Ведущий форвард Александрии восстановился после травмы
Ведущий форвард Александрии восстановился после травмы
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Футбол | 01.05.2025, 00:05
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
29.04.2025, 16:56 4
Футбол
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
30.04.2025, 19:47 12
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 1
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем