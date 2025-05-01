Англия01 мая 2025, 18:37 |
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Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Норвежский форвард в восторге от испанского вингера
01 мая 2025, 18:37 |
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своем Instagram отреагировал на игру испанского вингера Ламина Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов.
«Этот парень невероятен», – написал норвежец.
В матче с «Интером» Ламин Ямаль отличился голом. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 8.4 балла.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.
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