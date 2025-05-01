Лига чемпионов01 мая 2025, 18:20 |
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Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ
Лаутаро Мартинес не сыграет в ответном матче с «Барселоной»
01 мая 2025, 18:20 |
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Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», сообщает Sky Italia.
По информации источника, 27-летний форвард итальянского гранда пропустит матч из-за растяжения мышц, полученного в первой ире.
Ответная игра «неррадзури» и «сине-гранатовых» состоится 6 мая в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Барселоны» пропустит матчи с «Интером» и «Реалом».
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