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  4. Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ
Лига чемпионов
01 мая 2025, 18:20 |
411
0

Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ

Лаутаро Мартинес не сыграет в ответном матче с «Барселоной»

01 мая 2025, 18:20 |
411
0
Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», сообщает Sky Italia.

По информации источника, 27-летний форвард итальянского гранда пропустит матч из-за растяжения мышц, полученного в первой ире.

Ответная игра «неррадзури» и «сине-гранатовых» состоится 6 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Барселоны» пропустит матчи с «Интером» и «Реалом».

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Лаутаро Мартинес Барселона Интер Милан Интер - Барселона травма Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Sky Sport Italia
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