Не Левандовски. Один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», сообщает Sky Italia.

По информации источника, 27-летний форвард итальянского гранда пропустит матч из-за растяжения мышц, полученного в первой ире.

Ответная игра «неррадзури» и «сине-гранатовых» состоится 6 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Барселоны» пропустит матчи с «Интером» и «Реалом».