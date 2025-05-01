Ключевой игрок Барселоны пропустит матчи с Интером и Реалом

Основной защитник Барселоны Жюль Кунде, который получил повреждение ноги в первом полуфинале Лиги чемпионов против Интера (3:3) выбыл ориентировочно на три недели.

Это значит, что игрок пропустит и ответный матч с Интером 6 мая в Италии, и поединок чемпионата Испании против Реала 11 мая.

Ожидается, что правый защитник каталонцев восстановится к последним двум турам Ла Лиги и финалу Лиги чемпионов, если Барселона туда выйдет.

В нынешнем сезоне 26-летний Кунде в нынешнем сезоне провел 53 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.