ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца
Пресс-служба WTA отметила эффектный форхенд Элины в финале Руана против Данилович
Пресс-служба WTA выбрала самые топовые удары месяца (апрель) в Туре.
Эффектный виннер украинской теннисистки Элины Свитолиной с форхенда в финальном матче турнира WTA 250 в Руане против Ольги Данилович (6:4, 7:6) претендует на звание лучшего удара месяца.
Чтобы проголосовать за Элину, необходимо перейти на пост WTA в Instagram и в комментариях отправить букву F.
Из конкуренток Элины: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Катерина Синякова.
Лучшим ударом марта стал эйс Марты Костюк с руки в игре против Анны Блинковой.
ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца
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