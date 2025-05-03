Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца
WTA
03 мая 2025, 06:54 |
264
0

ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца

Пресс-служба WTA отметила эффектный форхенд Элины в финале Руана против Данилович

03 мая 2025, 06:54 |
264
0
ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Пресс-служба WTA выбрала самые топовые удары месяца (апрель) в Туре.

Эффектный виннер украинской теннисистки Элины Свитолиной с форхенда в финальном матче турнира WTA 250 в Руане против Ольги Данилович (6:4, 7:6) претендует на звание лучшего удара месяца.

Чтобы проголосовать за Элину, необходимо перейти на пост WTA в Instagram и в комментариях отправить букву F.

Из конкуренток Элины: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Катерина Синякова.

Лучшим ударом марта стал эйс Марты Костюк с руки в игре против Анны Блинковой.

ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца

По теме:
Коко Гауфф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Арина Соболенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 в Мадриде
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
видео Элина Свитолина WTA WTA Руан WTA Штутгарт WTA Мадрид WTA Чарльстон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02 мая 2025, 08:27 10
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2025, 07:07 3
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между командами в таблице сезона пропасть в 36 очков. Возможна ли интрига?

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 06:13
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02.05.2025, 08:15
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 5
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем