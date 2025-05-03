Пресс-служба WTA выбрала самые топовые удары месяца (апрель) в Туре.

Эффектный виннер украинской теннисистки Элины Свитолиной с форхенда в финальном матче турнира WTA 250 в Руане против Ольги Данилович (6:4, 7:6) претендует на звание лучшего удара месяца.

Чтобы проголосовать за Элину, необходимо перейти на пост WTA в Instagram и в комментариях отправить букву F.

Из конкуренток Элины: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Катерина Синякова.

Лучшим ударом марта стал эйс Марты Костюк с руки в игре против Анны Блинковой.

ВИДЕО. Виннер Свитолиной претендует на звание лучшего удара месяца