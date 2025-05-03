Легендарному теннисному поединку «Битва покрытий» исполнилось 18 лет

2 мая 2007 года под эгидой ATP состоялся необычный показательный матч между первой и второй ракетками мира под названием «Битва покрытий» (Battle of Surfaces).

Швейцарец Роджер Федерер (ATP 1) противостоял испанцу Рафаэлю Надалю (ATP 2). Матч проходил на родине Рафы – в Пальма-де-Мальорка (Испания) на закрытом велотреке «Пальма Арена» (Palma Arena).

Для этого поединка был специально подготовлен корт, на котором на одной половине было уложено травяное покрытие, а на другой ‒ грунтовое. Его постройка заняла 19 дней и обошлась в $1 630 000.

Организаторы «Битвы покрытий» задумали провести это шоу, чтобы определить, кто же из двух теннисистов в действительности сильнее без учета фактора их предпочтений относительно покрытия корта. Испанца все специалисты считали «грунтовиком», а швейцарец намного успешнее играл на траве.

За матчем с трибун стадиона наблюдали 7 200 зрителей и более 200 млн. телезрителей по всей планете.

Теннисисты провели на корте три сета (2 часа и 27 минут). Победу со счетом 7:5; 4:6; 7:6 (12:10) праздновал Надаль.