Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Легендарному теннисному поединку «Битва покрытий» исполнилось 18 лет
Другие новости
03 мая 2025, 02:47 | Обновлено 03 мая 2025, 03:03
75
0

Легендарному теннисному поединку «Битва покрытий» исполнилось 18 лет

2 мая 2007 года под эгидой ATP состоялся показательный матч между первой и второй ракетками мира

03 мая 2025, 02:47 | Обновлено 03 мая 2025, 03:03
75
0
Легендарному теннисному поединку «Битва покрытий» исполнилось 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая 2007 года под эгидой ATP состоялся необычный показательный матч между первой и второй ракетками мира под названием «Битва покрытий» (Battle of Surfaces).

Швейцарец Роджер Федерер (ATP 1) противостоял испанцу Рафаэлю Надалю (ATP 2). Матч проходил на родине Рафы – в Пальма-де-Мальорка (Испания) на закрытом велотреке «Пальма Арена» (Palma Arena).

Для этого поединка был специально подготовлен корт, на котором на одной половине было уложено травяное покрытие, а на другой ‒ грунтовое. Его постройка заняла 19 дней и обошлась в $1 630 000.

Организаторы «Битвы покрытий» задумали провести это шоу, чтобы определить, кто же из двух теннисистов в действительности сильнее без учета фактора их предпочтений относительно покрытия корта. Испанца все специалисты считали «грунтовиком», а швейцарец намного успешнее играл на траве.

За матчем с трибун стадиона наблюдали 7 200 зрителей и более 200 млн. телезрителей по всей планете.

Теннисисты провели на корте три сета (2 часа и 27 минут). Победу со счетом 7:5; 4:6; 7:6 (12:10) праздновал Надаль.

По теме:
«Я верю в Янника». Надаль высказался о допинг-деле Синнера
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Награда Надаля. Звезды тенниса пришли на шоу Laureus World Sports Awards
Роджер Федерер Рафаэль Надаль выставочный матч видео фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде
Теннис | 02 мая 2025, 10:51 0
Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде
Чистка завершена. Определены полуфинальные пары Мастерса в Мадриде

Полуфиналы турнира в столице Испании: Черундоло – Рууд, Дрейпер – Музетти

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02 мая 2025, 08:27 10
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Бокс | 02.05.2025, 09:03
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02.05.2025, 07:47
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
Футбол | 02.05.2025, 22:57
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
01.05.2025, 07:35 4
Бокс
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем