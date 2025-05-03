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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:29 |
481
0

«Слышал хейт из-за переезда в Киев». Наставник Эпицентра – о матчах в УПЛ

Сергей Нагорняк прокомментировал выход в элитный дивизион

03 мая 2025, 14:29 |
481
0
«Слышал хейт из-за переезда в Киев». Наставник Эпицентра – о матчах в УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк поделился мнением о выходе в элитный дивизион, а также рассказал о том, где с большой вероятностью будет играть команда в следующем сезоне:

«Я всегда говорил подопечным, что у нас впереди восемь финалов. Они молодцы. Возможно, они еще не понимают, что они сделали большое дело для всего футбола Хмельницкой области.

Мы первая команда после «Темпа» из Шепетовки, которая будет играть в элите. Возможно, 90% ребят не слышали, что в 90-х играла такая команда в чемпионате Украины. Я очень горжусь игроками.

Руководство клуба и городские власти уже все делают для того, чтобы «Эпицентр» принимал соперников в УПЛ в следующем сезоне в Каменец-Подольском. Я первый, кто сказал, что хочу играть в Каменец-Подольском.

Здесь невероятные болельщики. Стадион всегда собирает максимально допустимое количество фанатов. Я уже слышал хейт из-за переезда в Киев. Однако в клубе и городе все делают для того, чтобы «Эпицентр» играл в Каменец-Подольском», – рассказал Нагорняк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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