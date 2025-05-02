Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре

Футболист турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков продолжает собирать восторженные отзывы из-за своей яркой игры.

Турецкая пресса регулярно публикует хвалебные материалы о 28-летнем вингере, который стал в чемпионате настоящей звездой:

«Украинский нападающий Александр Зубков, перешедший в «Трабзонспор» в середине сезона, привлекает внимание своей игрой. 28-летний игрок 14 раз выходил на поле в бордово-синей футболке, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.

Игрок прославился своей эффективностью на футбольном поле, но также радует и другими качествами. Его быстрая адаптация восхищает болельщиков и тренерский штаб турецкого клуба», – считают в Турции.

«Трабзонспор» набрал 45 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Фатиха Текке сыграют против «Касымпаши» (5 мая).