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Турция
02 мая 2025, 21:07 |
1808
1

Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре

Турецкая пресса восхищается игрой Александра Зубкова

02 мая 2025, 21:07 |
1808
1
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Футболист турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков продолжает собирать восторженные отзывы из-за своей яркой игры.

Турецкая пресса регулярно публикует хвалебные материалы о 28-летнем вингере, который стал в чемпионате настоящей звездой:

«Украинский нападающий Александр Зубков, перешедший в «Трабзонспор» в середине сезона, привлекает внимание своей игрой. 28-летний игрок 14 раз выходил на поле в бордово-синей футболке, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.

Игрок прославился своей эффективностью на футбольном поле, но также радует и другими качествами. Его быстрая адаптация восхищает болельщиков и тренерский штаб турецкого клуба», – считают в Турции.

«Трабзонспор» набрал 45 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Фатиха Текке сыграют против «Касымпаши» (5 мая).

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Gargantua81
дурачина ты, Палкин, простофиля...
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