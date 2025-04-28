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  4. Зубков или Сикан? Определен лучший футболист после победы Трабзонспора
Турция
28 апреля 2025, 13:22 |
528
1

Зубков или Сикан? Определен лучший футболист после победы Трабзонспора

Подопечные Фатиха Текке одолели соперника в голевой перестрелке

28 апреля 2025, 13:22 |
528
1
Зубков или Сикан? Определен лучший футболист после победы Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

27 апреля состоялся матч 33-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Аланьяспор». В голевой перестрелке сильнее оказались хозяева, которые победили со счетом 4:3.

В составе «Трабзонспора» с первых минут на поле вышли три украинца: Александр Зубков (гол и ассист, заменен на 90-й минуте), Даниил Сикан (дубль и результативная передача за 70 минут), Арсений Батагов (сыграл весь матч, заработал желтую).

Статистический портал Sofascore выставил оценки всем футболистам – лучшим игроком противостояния стал форвард Сикан, выступление которого оценили в 8,6 баллов. Совсем немного соотечественнику проиграл вингер Зубков – у него 8,5 балла.

«Трабзонспор» набрал 45 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 5 мая, подопечные Фатиха Текке сыграют против «Касымпаши».

Оценки игроков в матче Трабзонспор Аланьяспор

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Касымпаша Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Фатих Текке оценки SofaScore
Николай Титюк Источник: SofaScore
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ivankondrat96
Українці видали дуже класний матч. Нарешті і Сікан прокинувся
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