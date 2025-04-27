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Чемпионат Турции
Трабзонспор
27.04.2025 16:00 – FT 4 : 3
Аланьяспор
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Турция
27 апреля 2025, 19:25 |
394
0

Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3. Бенефис Сикана и Зубкова. Видео голов

Украинцы сделали результат в матче чемпионата Турции

27 апреля 2025, 19:25 |
394
0
Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3. Бенефис Сикана и Зубкова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини зустрічалися «Трабзонспор» та «Аланьяспор».

Даніло Сікан у цьому матчі відзначився дублем. Ще один гол забив Олександр Зубков.

Крім того, Зубков віддав гольову передачу на Сікана, а останній асистував Банзаю.

У підсумку «Трабзонспор» здобув перемогу у результативному матчі.

Команда з українцями в складі розташувалася на 7-й позиції.

Чемпіонат Туреччини. 33-й тур

Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3

Голи: Зубков, 7, Сікан, 17, 38, Банза, 45+5, – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52

Відео голів та огляд матчу

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Аланьяспор).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Флоран Хадергьонай (Аланьяспор).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Кордова (Аланьяспор).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Аланьяспор Даниил Сикан Арсений Батагов видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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