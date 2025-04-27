Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3. Бенефис Сикана и Зубкова. Видео голов

У матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини зустрічалися «Трабзонспор» та «Аланьяспор».

Даніло Сікан у цьому матчі відзначився дублем. Ще один гол забив Олександр Зубков.

Крім того, Зубков віддав гольову передачу на Сікана, а останній асистував Банзаю.

У підсумку «Трабзонспор» здобув перемогу у результативному матчі.

Команда з українцями в складі розташувалася на 7-й позиції.

Чемпіонат Туреччини. 33-й тур

Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3

Голи: Зубков, 7, Сікан, 17, 38, Банза, 45+5, – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52

Відео голів та огляд матчу