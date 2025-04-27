Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3. Бенефис Сикана и Зубкова. Видео голов
Украинцы сделали результат в матче чемпионата Турции
У матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини зустрічалися «Трабзонспор» та «Аланьяспор».
Даніло Сікан у цьому матчі відзначився дублем. Ще один гол забив Олександр Зубков.
Крім того, Зубков віддав гольову передачу на Сікана, а останній асистував Банзаю.
У підсумку «Трабзонспор» здобув перемогу у результативному матчі.
Команда з українцями в складі розташувалася на 7-й позиції.
Чемпіонат Туреччини. 33-й тур
Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3
Голи: Зубков, 7, Сікан, 17, 38, Банза, 45+5, – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52
Відео голів та огляд матчу
События матча
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