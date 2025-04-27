Украинское шоу в Турции: Сикан и Зубков разорвали Аланьяспор
«Трабзонспор» одержал победу в сверхрезультативном матче
В матче 33-го тура чемпионата Турции встречались "Трабзонспор" и "Аланьяспор".
Украинцы Даниил Сикан, Арсений Батагов и Александр Зубков вышли на поле со старта и, как оказалось, не зря.
Уже на 7 минуте Александр Зубков открыл счет в игре. Спустя 10 минут свой первый гол в чемпионате забил Данило Сикан.
На 27-й минуте гости один гол отыграли, но на 38-й Александр Зубков отдал голевую передачу на Сикана и оформил дубль.
Но это еще не все события в первом тайме. На 45-й минуте игроки «Аланьяспора» реализовали пенальти, а через 5 минут Даниил Сикан отдал голевую передачу на установившего результат 4:2 Симона Банзая.
Во втором тайме "Аланьяспор" сократил отставание, а в итоге и установил итоговый результат – 4:3.
Даниил Сикан провел 71 минуту на поле, а Зубкова заменили 89-й.
Арсений Батагов отыграл весь матч и заработал желтую карточку.
Чемпионат Турции. 33-й тур
Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3
Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52
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Це маркер класу❗
Гольовий нюх -
Це школа Донбасу❗⚒️
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Матч неймовірний, наче сон❗
Зубков і дубль Сікана! 🇺🇦💪🇺🇦
Радіє Шахтар, радіє Трабзон❗🧡🖤🤝♥️
Вийшла битва вогняна! 🔥
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Забиває стабільно Зубков⚽
Данила, вірили, прорве❗⚽⚽
В гранд перЕйде Судаков -
Геть Європу розірве❗🤜🇪🇺 😊