Украинское шоу в Турции: Сикан и Зубков разорвали Аланьяспор

В матче 33-го тура чемпионата Турции встречались "Трабзонспор" и "Аланьяспор".

Украинцы Даниил Сикан, Арсений Батагов и Александр Зубков вышли на поле со старта и, как оказалось, не зря.

Уже на 7 минуте Александр Зубков открыл счет в игре. Спустя 10 минут свой первый гол в чемпионате забил Данило Сикан.

На 27-й минуте гости один гол отыграли, но на 38-й Александр Зубков отдал голевую передачу на Сикана и оформил дубль.

Но это еще не все события в первом тайме. На 45-й минуте игроки «Аланьяспора» реализовали пенальти, а через 5 минут Даниил Сикан отдал голевую передачу на установившего результат 4:2 Симона Банзая.

Во втором тайме "Аланьяспор" сократил отставание, а в итоге и установил итоговый результат – 4:3.

Даниил Сикан провел 71 минуту на поле, а Зубкова заменили 89-й.

Арсений Батагов отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Чемпионат Турции. 33-й тур

Трабзонспор – Аланьяспор – 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 – Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52