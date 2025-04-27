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Чемпионат Турции
Трабзонспор
27.04.2025 16:00 - : -
Аланьяспор
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Турция
27 апреля 2025, 05:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:21
13
0

Трабзонспор – Аланьяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 27 апреля в 17:15 по Киеву

27 апреля 2025, 05:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:21
13
0
Трабзонспор – Аланьяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

27 апреля на «Шенол Гюнеш» пройдет матч 33-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Аланьяспором». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда в целом удерживалась на очень достойном уровне в последнее время. В 2022-м году она даже вернула себе чемпионский титул, впервые с 80-х лет прошлого века. Прошлый сезон закончили третьими, уступив только паре мощных конкурентов из Стамбула, Галатасараю и Фенербахче. Но опередили всех остальных, в том числе еще один гранд - Бешикташ.

Сейчас клуб откровенно лихорадит весь сезон. Он меняет наставников, приглашает немало новичков, в том числе в январе подписали Сикана и Зубкова. Но уже сейчас понятно, что в зоне еврокубков в чемпионате финишировать шансов практически нет. Хотя при Текке, что недавно занял пост, прогресс явно есть. В прошлом туре минимально, но обыграли Адана Демирспор. В кубке же Гезтепе обыграли 2:0, и итоговый счет на пути в финал оформил очередным голом Зубков!

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Аланьяспор

Клуб держится в Суперлиге с 2016-го года. Чем-то особенным не запомнилось, но все же однажды пробивались в Лигу Европы - но сразу же закончили в первом раунде квалификации. Да и в прошлом сезоне был сравнительно неплохой результат в виде итогового восьмого места с 52 очками.

Сейчас картина резко ухудшилась, и команда все глубже застревает в зоне вылета. Да, точно отправятся в Первую Лигу совсем уж слабые Адана Демирспор и Хатайспор, но в 2025-м выгоняют четверых, и, скорее всего, в этом квартете аутсайдеров будет и команда из Аланьи. Тем более что она совсем бросила бороться и проигрывает всем подряд. Но 1:0 с Самсунспором в прошлом туре наглядно показывает, как опасно недооценивать коллектив, даже когда он очутился в нынешнем положении.

Статистика личных встреч

В 2024-м году Аланьяспор выиграла дважды кряду. Но в январе в кубке он проиграл 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной интриги от этой пары. Согласимся: хозяева набрали отличную форму, и сумеют добиться очередной победы (коэффициент - 1,75).э

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
27 апреля 2025 -
16:00
Аланьяспор
Победа Трабзонспора 1.75 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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